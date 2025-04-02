Tether son alımla birlikte, rezervlerinde 92 binin üzerinde Bitcoin bulundurarak dünyanın en büyük altıncı Bitcoin sahibi konumuna yükseldi.

USDT stablecoin’inin ihraççısı olan şirket, 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 735 milyon dolar değerindeki BTC alımıyla rezervlerini genişletti.

Bu son yatırım, şirketi küresel ölçekte en büyük Bitcoin sahiplerinden biri haline getirdi.

Alıma Dair Detaylar

Spot On Chain verilerine göre, Tether bu süreçte 8.888 Bitcoin satın alarak toplam rezervini 92.647 Bitcoin’e çıkardı. Mevcut piyasa değerine göre varlıkların toplam değeri yaklaşık 7.64 milyar dolar seviyesinde. Şirketin yatırımlardan elde ettiği gerçekleşmemiş kâr ise 3.86 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise, Bitcoin’in 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 12 düşüş yaşamasına rağmen Tether’in alım stratejisine sadık kalmaya devam etmesi oldu. Bu çeyrek, Bitcoin’in son yedi yıl içindeki en kötü performans gösterdiği dönem olarak kayıtlara geçti.

Tether, Mayıs 2023’te aldığı bir kararla her çeyrekte net işletme kârının yüzde 15’ini Bitcoin alımlarına ayıracağını duyurmuştu. Bu kapsamda Bitcoin alımları kademeli olarak gerçekleştirilip çeyrek sonunda tamamlanıyor. Söz konusu strateji, şirketin varlıklarını çeşitlendirmeyi ve Bitcoin’i uzun vadeli bir rezerv varlığı olarak koruma taahhüdünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

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Tether, BTC alımlarına ek olarak yapay zeka, Bitcoin madenciliği ve merkeziyetsiz iletişim gibi yeni sektörlere de yatırım yaparak portföyünü çeşitlendiriyor.

Öte yandan şirket, finansal açıdan geçen yıl güçlü bir performans sergiledi. Şirket, üçüncü çeyrekte 2.5 milyar dolar rekor kâr açıkladı ve yılın ilk dokuz ayındaki toplam kazancını 7.7 milyar dolara çıkardı. USDT’nin piyasa değeri ise 2024 yılı boyunca yüzde 30 artarak 120 milyar dolara ulaştı.