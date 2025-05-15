Tether destekli kripto yatırım şirketi Twenty One Capital, yaklaşık 4 bin 812 BTC satın alarak 459 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

Bu işlemle şirket, halka açık en büyük üç Bitcoin sahibi arasına girdi. Satın alım, özel sermaye yatırımı (PIPE) kapsamında gerçekleşti ve SPAC birleşmesiyle duyuruldu.

Satın alınan Bitcoin’ler önce Tether’in cüzdanına aktarıldı. Ardından yapılan kurumsal birleşme sonucu Twenty One Capital’e devredildi. Şirketin kuruluşundan bu yana yaptığı ilk büyük alım olması ise ayrıca dikkat çekti.

Dev Ortaklar: Tether ve SoftBank

Twenty One Capital, Tether ve SoftBank gibi küresel devlerin desteğini arkasına alarak kuruldu. Cantor Fitzgerald iştiraki Cantor Equity Partners ile gerçekleştirilen 3,6 milyar dolarlık birleşmenin ardından faaliyete geçen şirketin ortakları arasında Bitfinex’in sahipleri de yer alıyor.

Yönetim koltuğunda, Strike uygulamasının geliştiricisi ve Bitcoin savunucusu Jack Mallers bulunuyor. Mallers, şirketin yalnızca Bitcoin’e odaklanan bir vizyonla hareket edeceğini ifade ediyor.

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Şirket, faaliyetlerine yaklaşık 42 bin BTC’lik bir bilançoyla başladı. Bu BTC’lerin 23 bin 950’si Tether, 10 bin 500’ü SoftBank ve 7 bin’i Bitfinex kaynaklı. Başlangıç sermayesiyle Twenty One Capital, halka açık en büyük üçüncü BTC sahibi konumuna geldi.

Hedef: Sermaye Verimliliğiyle Bitcoin Erişimi

Twenty One Capital, Bitcoin yatırımlarını uzun vadeli değer saklama ya da kurumsal benimsenme beklentisinden çok, daha sermaye verimli bir erişim modeliyle gerçekleştirmeyi hedefliyor. MicroStrategy gibi ağır borçlanmalar yerine borç, sermaye ve danışmanlık hizmetlerinin dengeli bir şekilde kullanılacağı belirtiliyor.

Şirket; Bitcoin teminatlı krediler, yatırım danışmanlığı ve eğitim içerikleri gibi çeşitli hizmetler sunmayı planlıyor. Jack Mallers, Twenty One Capital’in yalnızca Bitcoin’e odaklanacağını ve altcoin’lere yönelmeyeceğini açıkça ifade etti.