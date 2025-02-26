Tether CEO’su Paolo Ardoino, rakip stabilcoin ihraççılarının USDT’nin büyümesini durdurmak için düzenleyici gücü kullanmaya çalıştığını iddia etti.

Yeni stablecoin yasasının, Tether ve diğer denizaşırı stablecoin ihraççılarının ABD Hazine tahvillerine erişimini engelleyebileceği yönünde spekülasyonlar var.

Sektör paydaşları, yabancı stabilcoin şirketlerinin ABD tahvillerini satın almasını önleyen herhangi bir yasanın ABD doları için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Tether, Regülasyonlara Karşı Mücadeleye Hazır

Tether CEO’su Paolo Ardoino, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, rakip stabilcoin ihraççılarının, daha iyi bir ürün geliştirmek yerine USDT’yi yok etmeye odaklandığını öne sürdü.

Ardoino: “Rakiplerimiz, daha iyi bir ürün ve daha büyük bir dağıtım ağı oluşturmak yerine her toplantıyı ‘Tether’i öldürmeliyiz’ fikriyle sonlandırıyor.”

Herhangi bir şirket ismi vermese de Ardoino, bazı stabilcoin ihraççılarının ABD yönetimi ile Tether’i hedef alacak düzenlemeler üzerinde lobi yaptığını belirtti.

Stabilcoin Yasasına İlişkin Endişeler

Ardoino’nun bu açıklamaları, Hiframework CEO’su Vance Spencer’ın yeni stabilcoin yasasının uluslararası stabilcoin ihraççılarının ABD Hazine tahvillerine erişimini yasaklayabileceğini iddia etmesine bir yanıt olarak geldi.

Spencer, bu girişimi “düzenleyici bir gasp” olarak nitelendirerek, ABD merkezli stabilcoin ihraççılarının rekabeti engellemek için düzenleyicileri yönlendirdiğini savundu.

Spencer: “Stabilcoin piyasasında rekabeti baltalamak için düzenleyiciler kullanılıyor. Yeni yasa, denizaşırı stablecoin ihraççılarının ABD Hazine tahvillerine erişimini engelleyecek.”

Ardoino ise Tether’in bu düzenleyici saldırılara karşı mücadele edeceğini söyledi. Ona göre bu tür girişimler, milyonlarca insanın USDT’ye bağımlı olduğu bir finansal sistemde istikrarsızlığa yol açabilir.

Kripto Topluluğu, Düzenlemelerin Etkisini Tartışıyor

Kripto topluluğunda birçok kişi, Tether’in ABD tahvillerine erişiminin kısıtlanmasının hem ABD hem de kripto para sektörü için olumsuz olacağını düşünüyor.

Castle Island Ventures’ın kurucusu Nic Carter, ABD dolar sisteminin büyük ölçüde denizaşırı piyasalarda döndüğünü ve ABD’nin yabancı yatırımcıların tahvil tutmasını teşvik etmesi gerektiğini savundu.

Carter: “Dolar sistemi zaten büyük ölçüde offshore. Yabancıların ABD tahvillerine yatırım yapmasını istiyoruz, çünkü tüm sistem bunun üzerine kurulu.”

Spencer da stabilcoin talebinin büyük ölçüde yurtdışında olduğunu belirterek, ABD dolarının stablecoin piyasasında hakimiyetini sürdürebilmesi için denizaşırı stablecoin ihraççılarının büyümesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Spencer: “ABD Hazine tahvillerine olan yüz milyarlarca dolarlık talebi engellemenin doların küresel hegemonyasına nasıl fayda sağlayacağını açıklayın.”

Şu anda Tether, 115 milyar dolarlık ABD Hazine tahvili ile en büyük 18. tahvil sahibi konumunda.

Ardoino’ya göre, Tether’in 400 milyondan fazla kullanıcısı var ve her çeyrekte 35 milyon yeni cüzdan ekleniyor. CEO, USDT’nin gelişmekte olan ülkelerde doların yayılmasını sağladığını ve bunun ABD için kritik bir avantaj olduğunu belirtti.