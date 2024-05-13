Tether CEO’su Paolo Ardoino, Brad Garlinghouse’un şirketi hakkındaki yorumlarını beğenmedi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile davalık olan Ripple, elini güçlendirmek için diğer blockchain şirketlerinin düzenleyiciler ile yaşadığı benzer sorunlara sık sık değiniyor. Ancak Paolo Ardoino, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’ın şirketi hakkında yaptığı açıklamalara sert çıktı.

Tether CEO’su Garlinhouse’a Sert Çıktı

Brad Garlinghouse, World Class YouTube kanalında Chris Vasquez ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında SEC’in Tether’ı incelemeye aldığının oldukça açık olduğunu söyledi.

Açıklamaya bir rakip gözüyle bakan Ardoino, stablecoin çıkaracağını duyuran Ripple’ın USDT hakkında korku salmak için böyle bir açıklama yaptığını öne sürdü.

Ripple, geçtiğimiz günlerde XRP Ledger üzerinde faaliyet gösterecek yeni bir stablecoin üzerine çalıştığını duyurmuştu. Stablecoin’in 2024 içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Tether CEO’su, USDT’nin düzenlemelere uyduğunu ve emniyet güçleriyle doğrudan iş birliği yaptıklarını vurguladı. Ardoino’ya göre Tether, son 12 ayda 90’ı ABD’li kurumlardan gelen 198 talebi, mahkeme kararını beklemeden yerine getirdi.

USDT zaman içinde güçlü bir fiyat istikrarı sağladığını, son derece likit bir rezervinin olduğunu, saklama hizmetlerinin üst düzey olduğunu ve düzenlemelere sıkı sıkıya uyduğunu kanıtladı.

Ripple’ın Davası Sürüyor

SEC, blockchain şirketi Ripple’a 2020 sonunda kayıt dışı menkul kıymet arz ettiği suçlamasıyla dava açtı. Komisyon, piyasadaki diğer birçok kripto para gibi XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu iddia ediyor.

Üç yıldan uzun süredir devam eden davada yargılama aşaması bu ay başladı. Mahkeme, geçmiş duruşmalarda bireysel XRP satışlarının menkul kıymet işlemi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Kurumsal XRP işlemlerinin ise kripto parayı menkul kıymet durumuna soktuğuna karar verildi.

Davanın bu yıl içinde sonuçlanması bekleniyor. Ripple’ın zafer elde etmesi, uzmanlara göre XRP fiyatında ralli başlatabilir.