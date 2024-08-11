Tether, devam eden dava sürecine rağmen kullanıcılarının ve yatırımcılarının zarar görmeyeceğini taahhüt etti.

İki yıl önce iflas başvurusunda bulunan Celsius, şimdi Tether’e, 2022 yılının ortalarında 800 milyon doların üzerinde değere sahip Bitcoin’in yanlış bir şekilde likidite edildiği iddiasıyla dava açtı.

Celsius, Tether’e Dava Açtı

9 Ağustos’ta New York Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’nde açılan dava, Tether’in iki yıl önce Celsius’a karşı sözleşmesini ihlal ettiğini iddia ediyor. İki şirket 2020 yılında bir kredi anlaşması yapmıştı ve bu anlaşma, Celsius’un düşük faiz oranlarıyla USDT ve EURT borç almasına olanak tanıyordu. Teminat olarak ise Bitcoin (BTC) sunulmuştu.

2022 yılının ortalarında kripto piyasasında yaşanan ayı piyasası sırasında Bitcoin’in değeri hızla düştü, bu da Celsius’un verdiği teminatların likidite edilme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Bu durumu gören Tether, Celsius’tan ek teminat talep etti. Dava dosyasına göre, Celsius bu talep üzerine 16.700’den fazla Bitcoin transfer etti. Ancak, bu transferlerin Tether’in, diğer alacaklılara göre daha avantajlı bir duruma geçmesine yol açtığı ve bunun “haksız” olduğu iddia ediliyor.

Dava dosyasına göre, Tether, 13 Haziran 2022’de Celsius’tan ek teminat talep etti ve Celsius’un bu ek teminatı yatırmak için on saat süre verdi. Ancak, iddialara göre Tether, bu süre dolmadan Celsius’un teminatını tamamen likidite etti. Bu durum, Celsius’un teminat üzerindeki kalan haklarını kaybetmesine yol açtı.

Tether Konuyla İlgili Açıklama Yaptı

Davanın açılmasından bir gün sonra, Tether ve CEO’su Paolo Ardoino konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Ardoino, Tether’in “BTC ile aşırı teminatlandırma sağlayan seçilmiş müşterilere USDT sağladığını, teminat fiyatı marj çağrı fiyatının altına düştüğünde, borçlunun ek teminat göndermesi gerektiğini, aksi halde Tether’in müşterinin pozisyonunu likidite etme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Ardoino, Celsius’un iddialarının aksine, Celsius’un kendisinin BTC’nin fiyatı düştüğünde Tether’e Bitcoin’i satma talimatı verdiğini söyledi. Tether, BTC’yi likidite ettikten sonra fazla olan miktarı Celsius’a geri verdiğini belirtti. Paolo Ardoino şunları kaydetti:

Şimdi, iki yıl sonra, bu temelsiz dava, satılan Bitcoin’i geri vermemizi talep ediyor. Davacının dosyasında birçok hata var ve sözleşmemizin ve eylemlerimizin sağlamlığından son derece eminiz.

Sonuç olarak Tether, Celsius’un açtığı davayı “temelsiz bir şantaj” olarak nitelendirdi ve bu davanın avukatlar, bankacılar ve danışmanlar dışında kimseye fayda sağlamayacağını belirtti. Paolo Ardoino, bu davanın en kötü ihtimalle sonuçlanması halinde bile Tether’in 12 milyar dolarlık özkaynağa sahip olduğunu ve Tether token sahiplerinin bu davadan etkilenmeyeceğini söyledi.