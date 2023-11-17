Tether’in yeni CEO’su Paolo Ardoino, şirketinin dünyanın en büyük Bitcoin madencisi olmak için acele etmediğini söyledi.

Dünyanın en büyük ve en popüler stabilcoin’i USDT’nin geliştiricisi Tether, aynı zamanda dünyanın en büyük Bitcoin madencisi olmayı hedefliyor. Şirket bu kapsamda madencilik operasyonlarına 500 milyon dolarlık yeni sermaye aktarmayı planlıyor.

Tether şu anda halihazırda Güney ve Orta Amerika’da Bitcoin madenciliği tesisleri inşa etmek için çalışmalara başladı. Tether’in, Bitcoin’in hesaplama gücüne katkıda bulunmak için oldukça iddialı planları var.

Tether Neden Bitcoin Madenciliğine Yöneldi

Tether tarafından ihraç edilen USDT, stabilcoin pazarında piyasa hakimiyetini elinde bulunduruyor. Şirket şimdi de Bitcoin madenciliği sektörüne damga vurmak için kolları sıvadı.

Kısa bir süre önce 3. çeyrek finansal raporlarını yayınlayan Tether’in yaklaşık 3,2 milyar dolarlık rezerv fazlası olduğu ortaya çıkmıştı. Kısa bir süre önce Bloomberg mikrofonlarına röportaj veren Tether CEO’su Paolo Ardoino, şirketinin önümüzdeki 6 aylık süreçte madencilik operasyonları için 500 milyon dolarlık sermaye ayıracağını açıkladı.

500 milyon dolarlık bu sermaye, şirketin madencilik tesislerinin inşasına ve kısa bir süre önce yatırım yapılan Avrupa merkezli madencilik şirketi Northern Data Group’a yönlendirilecek.

Tether’in stabilcoin sektörünün ardından madencilik sektörüne giriş yapması, şirketin faaliyet yelpazesini çeşitlendirdiğine işaret ediyor. Bitcoin madenciliği de aynı zamanda Tether’e daha fazla kâr etmesi için alternatif bir yol sağlayabilir.

Tether’in ihraç ettiği USDT’nin piyasa değeri son bir yılda 22 milyar dolar arttı ve 2023 yılının Kasım ayında 87 milyar dolara yükselerek yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi.

Tether’in Bitcoin Madenciliğine İlişkin Hedefleri

Tether CEO’su Paolo Ardoino, şirketinin en büyük Bitcoin madencisi olma planları kapsamında Uruguay, Paraguay ve El Salvador’da her biri 40-70 megawatt kapasiteli BTC madencilik tesisleri kurarak toplam Bitcoin madenciliği hesaplama gücünün yüzde birine sahip olmayı hedeflediğini belirtti.

Kısa bir süre önce Paraguay’da yenilenebilir enerji destekli bir Bitcoin madencilik tesisi kuran Marathon Digital, Bitcoin ağının toplam hesaplama gücünün %4’lük bölümüne katkıda bulunuyor. Paolo Ardoino konuyla ilgili olarak Bloomberg’e şu açıklamaları yaptı:

Bitcoin madencilik ekosisteminin bir parçası olmaya kararlıyız. Genişletmeler, yeni trafo merkezleri ve yeni tesisler inşa etmeyi son derece ciddiye alıyoruz.

Tether, doğrudan madencilik faaliyetlerini yıl sonuna kadar 120 megawatt’a çıkarmak için çalışıyor. Şirketin 2025 yılı sonu hedefi ise madencilik faaliyetlerini 450 megawatt’a çıkarmak. Stabilcoin ihraççısı ayrıca 300 megawatt kapasiteli bir tesis inşa etmeyi planlıyor.

Paolo Ardoino son olarak şirketinin dünyanın en büyük Bitcoin madencisi olmak için acele etmediğini, madencilik konusunda zaman içerisinde öğrenerek büyüyeceklerini ifade etti.