Tether, Bitcoin’deki yükselişleri değerlendirebilmek amacıyla 2023 yılında varlığı yatırım stratejisine dahil etmişti.

Dünyanın en büyük stabilcoin’i USDT’nin ihraççısı Tether, kısa süre önce 627 milyon dolar değerinde 8.889 BTC daha satın aldı. Tether böylelikle rezervlerindeki BTC miktarını 75.354 BTC’ye yükseltti.

Arkham Intelligence verilerine göre şu anda Tether’in rezervlerinde 5,26 milyar dolarlık BTC bulunuyor.

Tether’in BTC Rezervleri

Tether ilk Bitcoin satın alımını 2022 yılının Eylül ayında gerçekleştirdi. 2023 yılının Mayıs ayında Tether, Bitcoin’in potansiyeli ve ABD Hazine bonoları gibi nakit ve nakde benzer varlıklara olan bağımlılığı azaltmak BTC biriktirme planını açıkladı.

İsviçre merkezli Tether’in kurumsal rezervlerinden elde edilen kârın %15’lik bölümünü Bitcoin’e yatırma planını açıklamasının ardından şirketin CEO’su Paolo Ardoino şunları kaydetmişti:

Bitcoin’in sınırlı arzı, merkezsiz yapısı ve yaygın olarak benimsenmesi, Bitcoin’i hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar arasında tercih edilen bir seçenek haline getirmiştir. Dolayısıyla Bitcoin’e yaptığımız yatırım sadece portföyümüzün performansını artırmanın bir yolu değil, aynı zamanda iş yapma ve hayatımızı yaşama şeklimizi yeniden şekillendirme potansiyeline sahip dönüştürücü bir teknolojiye uyum sağlamanın da yoludur.

Bu gelişmenin ardından Tether, sürekli olarak BTC rezervlerini arttırdı. 2023 yılının 4. çeyreğinde 2,85 milyar dolarlık rekor kâr açıklayan Tether, bu kârın 1 milyar dolarlık kısmı başta ABD Hazinesi’ndeki faizler olmak üzere net faaliyet kazançlarından kaynaklandı. Kârın geri kalan kısmı ise altın ve Bitcoin rezervlerindeki artış nedeniyle gerçekleşti.

En Büyük Bitcoin Sahipleri

Tether şu anda en büyük Bitcoin rezervlerine sahip olan kurumsal şirketler arasında altıncı sırada yer alıyor. Beşinci sırada 145 bin BTC ile Fidelity’nin spot Bitcoin ETF’i, dördüncü sırada 214 bin BTC ile MicroStrategy, üçüncü sırada 252 bin BTC ile BlackRock, birinci sırada 334 bin BTC ile Grayscale yer alıyor.

İlk sırada ise 501 bin BTC ile dokuz spot Bitcoin ETF’inin toplamı yer alıyor.