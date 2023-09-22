Tether, dünyanın dört bir yanındaki yatırımlarına devam ediyor.

Dünyanın en büyük stabilcoin’i USDT’nin ihraççısı Tether, Northern Data adlı yapay zeka şirketine dev bir yatırım yaptı ve şirketin faaliyetlerini desteklemek için 10.000 bulut bilişim makinesi satın aldı.

Tether, Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören Bitcoin madencisi Northern Data Group’a stratejik bir yatırım yaptığını ve şirketin bu yatırımla “Avrupa’nın en büyük bağımsız yapay zeka oyuncusu” olacağını açıkladı.

Stabilcoin ihraççısı Tether, finansal teknoloji sektörü dışındaki yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Tether, Avrupa merkezli yapay zeka teknolojisi odaklı şirkete yatırım yaptı.

Tether’den Yapay Zeka Hamlesi

Tether cephesinden 21 Eylül Perşembe günü yapılan açıklamada Northern Data’nın “esnek veri depolama ve yüksek performanslı bilgi işlem” konularındaki kararlılığının, Tether’in “ileriye dönük” hedefleriyle uyumlu olduğu belirtildi. Tether yaptığı bu ortaklıkla Northern Data’nın geliştirdiği çeşitli teknolojilerden yararlanacak.

Tether’in CTO’su Paolo Ardoino konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydetti:

Northern Data Group’a yaptığımız bu yatırım, yeni teknolojik alanlara doğru yeni bir atılımı temsil ettiği için heyecan duyuyoruz. Bu yatırım, Tether token’lerinin rezervlerinin gücünü ve bütünlüğünü korurken, sorumlu büyüme ve inovasyona olan bağlılığımızın da en önemli göstergesidir.

Tether’in Northern Data’ya yatırım yaptığını duyurmasından önce Forbes, Tether’in İrlanda merkezli bir paravan şirket aracılığıyla 10.000 adet H100 bulut GPU’su satın aldığını bildirmişti. Tether bu satın alım için 420 milyon dolar harcadı. Forbes, Tether’in bu kapsamda Northern Data’nın %20 hissesini satın aldığını iddia etti.

Forbes‘un haberinin aksine Tether, bulut bilişim makineleri için ne kadar para harcadığını açıklamadı. Bununla birlikte Tether, Northern Labs yatırımını Damoon aracılığıyla yaptığını bildirdi. Tether ayrıca Forbes’un Tether’in Northern Labs’teki hisseleri konusunda yanlış bilgilere yer verdiğini ifade etti.

Tether son olarak yaptığı yatırımların Tether’in rezervlerini ya da müşteri fonlarını etkilemediğini belirtti. Tether 1 Ağustos’ta yaptığı açıklamada 86 milyar dolarlık varlık bulunduğunu ve bunun 3,3 milyar dolarlık kısmının rezerv fazlası olduğunu duyurmuştu.

Tether’in Son Dönemdeki Yatırımları

CryptoPotato olarak bir süre önce Tether’in bu yılın başlarında Uruguay’daki ve El Salvador’daki madencilik girişimlerine yatırımlar yaptığını bildirmiştik. Bununla birlikte Tether’in Avrupa merkezli yapay zeka şirketi Northern Labs’e yaptığı yatırım, madencilik şirketlerinin de yapay zeka teknolojisine yöneldiği bir dönemde geldi.