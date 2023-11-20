Piyasa değerine göre dünyanın en büyük stabilcoin’i USDT’nin ihraççısı Tether, şimdiye kadarki en büyük token dondurma işlemlerinden birini gerçekleştirdi.

Tether ve OKX tarafından aylarlardır yürütülen bir soruşturma nihayet sonuçlandı. Şirket cephesinden kısa bir süre önce yapılan basın açıklamasında Tether’in küresel çapta yürütülen bir romantizim dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma kapsamında 225 milyon dolar değerinde USDT token’i dondurduğu bildirildi. “Pig Butchering” olarak adlandırılan bu romantizm dolandırıcılığıyla saldırganlar kurbanlarıyla duygusal bir bağ kurup kripto paralarını çalmayı hedefliyor.

Tether’in bu hamlesi, tarihteki en büyük token dondurma işlemi olarak tarihe geçti ve dondurma işlemi harici gözetimsiz cüzdanlara uygulandı.

Söz konusu hamle, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), blockchain analitik platformu Chainalysis ve kripto para borsası OKX tarafından yürütülen bir soruşturmanın ardından geldi. Soruşturmanın ardından ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) fonların hareket ettirildiğine dair bir bildirim aldı ve ABD Gizli Servisi fonların dondurulmasını talep etti. Tether ise ABD’den gelen bu talebi gönüllü bir şekilde yerine getirdi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tether CEO’su Paolo Ardoino şunları kaydetti:

Yasadışı faaliyetleri proaktif bir şekilde mücadele etmek ve sektördeki en yüksek güvenilirlik standartlarını korumak için OKX ile işbirliğimiz gibi teknoloji ve iş ilişkilerimizden yararlanmaya inanıyoruz.

Tether, söz konusu romantizm dolandırıcılığı ve dolandırıcılar hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak Tether, romantizm dolandırıcılarının ikincil piyasalarda işlem yaptığını ve doğrudan Tether’in müşterisi olmadığına dikkat çekti. Tether, bu süreçte yanlışlıkla hesabı dondurulan kişilerin karşı karşıya kaldığı bu sorunun ise çözüleceğine dair güvence verdi.

Bu, Tether için Bir İlk Değil

Dünyanın en büyük stabilcoin’i USDT’nin ihraççısı Tether geride bıraktığımız aylarda da Ukrayna ve İsrail’de terörizmle ilişkili 873.000 dolarlık varlığı dondurmuştu. Tether, Ağustos ayında ise kimlik avı dolandırıcılığı kapsamında çalınan 20 milyon dolarlık USDT’yi, 2021 yılının Şubat ayında ise Yearn Finance saldırısında çalınan 1,7 milyon dolarlık USDT’yi dondurmuştu.

Tüm bunların dışında Tether’in (USDT) piyasa değerinin kısa bir süre önce 87 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığının da altını çizelim.