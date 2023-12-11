Tether 161 Ethereum cüzdanını dondurdu, bu cüzdanların yalnızca 11 tanesinde USDT bakiyesi bulunuyordu.

Dondurulan USDT’lerin %97’si yani 3,4 milyon dolarlık kısmı ise tek bir cüzdan tarafından tutuluyor.

Piyasa değerine göre dünyanın en popüler stabilcoin’i USDT’nin geliştiricisi Tether, ABD’nin uyguladığı yaptırımlara uymak için büyük bir çaba sarfediyor. Kısa bir süre önce ABD Yabancı Varlık Kontrolleri Ofisi’nin (OFAC) yaptırım uygulanan kişiler listesini güncellemesinin ardından Tether 161 Ethereum cüzdanının dondurulduğunu açıkladı.

Tether, ABD’nin Yaptırımlarına Dikkat Ediyor

Tether, 161 Ethereum cüzdanının dondurulmasıyla token’lerin olası kötüye kullanımını engellemeyi ve güvenliği arttırmayı hedeflediklerini bildirdi. Tether, OFAC’ın kara listeye aldığı ve alacağı diğer cüzdanların da dondurulacağını açıkladı.

Tether’de kısa bir süre önce CTO’luktan CEO’luk pozisyonuna terfi ettirelen Paolo Ardoino, ABD’nin yaptırımlarına uygun bir şekilde hareket etmeye dikkat ediyor. Konuyla ilgili olarak yayınlanan basın bülteninde Paolo Ardoino 161 cüzdanın dondurulmasının düzenleyicilerle ve kolluk kuvvetleriyle işbirliğini güçlendirmeye yönelik güçlü bir adım olduğunu belirtti.

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Tether toplamda 161 Ethereum cüzdanını bu kapsamda dondurarak kara listeye aldı. Ancak dondurulan 161 cüzdandan 150’sinin içerisinde işlem sırasında USDT bakiyesi bulunmadığını belirtmek gerekiyor. Dondurulan cüzdanlarının yalnızca 11 tanesi işlem sırasında USDT bakiyesine sahipti.

Dondurulan 11 cüzdandan iki cüzdan adresinin her biri yaklaşık 20.000 USDT’ye, bir cüzdan adresi 60.000 USDT’ye ve geri kalan 8 cüzdan ise nispeten küçük miktarda USDT’ye sahipti. Hatta dondurulan cüzdanlardan bir tanesinde yalnızca 0,16 USDT bulunuyordu.

Etherscan verilerine göre Tether söz konusu hamleyle toplamda 3,5 milyon dolarlık USDT token’i dondurdu. Bu token’lerin 3,4 milyon USDT’lik önemli bir kısmı tek bir cüzdan adresi tarafından tutuluyordu. Blockchain dedektifi ZachXBT, 3,4 milyon dolarlık cüzdan adresinin kripto para tabanlı şans oyunları platformu StakeCom’a yönelik gerçekleştirilen bir siber saldırıyla ilişkili olduğunu ortaya çıkardı.

Bu cüzdan adresi Tether tarafından dondurulmadan önceki hafta yüzlerce işlem gerçekleştirdi. Dondurulan cüzdan adreslerinin aktivite geçmişine baktığımızda dondurulmadan bir gün önce cüzdan adreslerinden birininin THORChain’de diğer iki cüzdan yardımıyla 400.000 USDT’nin üzerinde yönlendirme yaptığı göze çarpıyor. Bununla birlikte fonların takibini zorlaştırmak için kullanılan iki aracı cüzdanın dondurulmaması ise akıllarda soru işaretleri yarattı.

Tether’in Ethereum’un yanı sıra Polygon ağında da toplamda 10.000 USDT tutan iki cüzdanı dondurduğu belirlendi.