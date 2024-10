Tesla 16 Ekim’de rezervindeki Bitcoin’leri farklı bir cüzdana taşıyarak kripto para piyasasında endişe yaratmıştı. Blockchain istihbarat platformu Arkham Inteligence, Tesla’nın Bitcoin rezervine ilişkin spekülasyonlara açıklık getirdi.

Arkham Inteligence, Tesla’nın Bitcoin’lerini kendi cüzdanları arasında transfer ettiğini tespit etti. Arkham Inteligence, bu Bitcoin’lerin hala Tesla’ya ait olduğunu bildirdi.

Bundan yaklaşık bir hafta önce Tesla’nın 760 milyon dolar değerindeki 11.500 BTC’yi bilinmeyen bir cüzdana taşıması, elektrikli otomobil üreticisinin Bitcoin’lerini satmaya hazırlandığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Arkham Inteligence kısa bir süre önce yaptığı açıklama, bu endişeleri giderdi.

𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: 𝗧𝗘𝗦𝗟𝗔 𝗕𝗜𝗧𝗖𝗢𝗜𝗡 𝗪𝗔𝗟𝗟𝗘𝗧𝗦

We believe that the Tesla wallet movements that we reported on last week were wallet rotations with the Bitcoin still owned by Tesla.

Tesla moved their entire balance of 11,509 BTC ($776.9M) to new wallets. pic.twitter.com/aWeHrwjo22

— Arkham (@ArkhamIntel) October 22, 2024