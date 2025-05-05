Tesla’da yönetim kurulu, Elon Musk’ın CEO’luk görevine son verilmesi sürecini başlattı.

Kararın arkasında, Musk’ın şirketteki uzun süreli yokluğu, düşen satışlar, kâr çöküşü ve yatırımcıların artan tepkileri yer alıyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre, yönetim kurulu çok sayıda üst düzey işe alım firmasıyla görüşerek yeni CEO arayışını resmen başlattı. Kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda, Musk’a Tesla’ya daha fazla zaman ayırması gerektiği açıkça ifade edildi. Musk bu uyarıya karşı çıkmadı. Şirket, yılın ilk çeyreğinde kârının yüzde 71 oranında azaldığını açıklamıştı.

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Musk, yatırımcılarla yapılan kazanç toplantısında, “Gelecek aydan itibaren zamanımın büyük kısmını Tesla’ya ayıracağım” dedi. Bu açıklamadan birkaç gün sonra, ABD Başkanı Donald Trump bir kabine toplantısında Musk’a teşekkür ederek “İstediğin kadar kalabilirsin, ama sanırım arabalarına dönmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunun yeni CEO arayışından Musk’ın haberdar olup olmadığı bilinmiyor. Bazı yöneticiler halihazırda bir işe alım firmasını seçti. Şirket ve Musk konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.

20 Yıllık İktidar Sona Eriyor

Öte yandan yeni bir CEO’nun göreve gelmesi, Musk’ın yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğü Tesla liderliğinin sonu anlamına geliyor. 2018’de başkanlık görevinden ayrılan Musk, o tarihten bu yana şirketin operasyonel liderliğini sürdürüyor.

Ayrıca 8 kişilik yönetim kurulu bağımsız bir üye daha eklemeyi planlıyor. Kurucu ortak JB Straubel, büyük yatırımcıları Tesla’nın sağlam yapısına ikna etmek için görüşmeler yürütüyor. Ancak Musk’ın siyasi eğilimlerindeki değişim, zamanlama açısından şirket için olumsuz bir tablo oluşturdu.

Son dönemdeki tabloya bakıldığında Tesla, sürücüsüz yolculuk hizmeti için hazırlıklarını tamamlıyor. Haziran ayında Austin’de faaliyete geçmesi planlanan uygulama ile müşteriler, Model Y araçlarla sürücüsüz yolculuk yapabilecek. Tesla böylece Waymo ve Zoox gibi rakiplerle rekabete girecek.