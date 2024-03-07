Bitcoin’in en büyük kurumsal yatırımcılarından Tesla ve SpaceX’in elinde ne kadar BTC var?

Bitcoin, spot ETF’lerin onaylanmasıyla kurumsal yatırımcıların rahatlıkla yatırım yapabileceği bir alana dönüştü. Uzun süredir onay bekleyen araçların işleme açılması, fiyata da olumlu yansıdı.

BTC, ETF’lerin listelendiği 11 Ocak’tan beri değerini yaklaşık 20 bin dolar artırdı. Hatta kripto para, geçtiğimiz günlerde fiyat rekoru bile kırdı.

Ancak Bitcoin’e yatırım yapmak için borsa yatırım fonlarını beklemeyen kurumsal oyuncular da var. Elon Musk’ın şirketleri Tesla ve SpaceX de bu oyuncular arasında.

Peki Tesla ve SpaceX’in kasasında ne kadar BTC var?

Tesla ve SpaceX’in Bitcoin Rezervi Açıklandı

Tesla, ilk olarak Ocak 2021’de, yani bir önceki boğa piyasasında 1,5 milyar dolar değerinde BTC satın aldı. Elektrikli araç devi, bir süre Bitcoin ödemeleri bile kabul etti.

Tesla, şimdiye kadar iki kez BTC sattı. 2021’in ilk çeyreğinde 272 milyon dolarlık BTC satan şirket, 2022’nin ikinci çeyreğinde ise 936 milyon dolarlık daha Bitcoin’i elden çıkardı.

Zincir üstü analiz platformu Arkham, Tesla ve SpaceX’i izleme listesine aldı. Arkham’a göre, Tesla’ya ait 68 adreste toplam 11.510 BTC bulunuyor. Söz konusu BTC’lerin değeri, haber yayın saati itibarıyla neredeyse 775 milyon dolar ediyor.

Arkham verilerine göre, SpaceX’e ait 28 adreste de 8.290 BTC bulunuyor. Söz konusu BTC’lerin değeri yaklaşık 560 milyon dolar ediyor.

Yani Tesla ve SpaceX’in Bitcoin rezervinin toplam değeri 1,3 milyar doları geçiyor.

Bitcoin’in en büyük kurumsal yatırımcısı MicroStrategy ise dolar maliyeti ortalaması stratejisiyle BTC’ye düzenli yatırım yaptı. İş zekası devi, satın aldığı toplam 193 bin Bitcoin’e ortalama 31.500 dolar ödedi.