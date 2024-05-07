Tesla, Dogecoin’i (DOGE) ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başladı. Artık Tesla müşterileri DOGE’u kullanarak belirli ürünleri satın alabilecek.

Elon Musk yönetimindeki Tesla, kısa bir süre önce DOGE’u bir ödeme yöntemi olarak websitesine ekledi. DOGE son bir ay içerisinde %35 oranında değer kazandı.

Tesla DOGE Ödemelerini Kabul Etmeye Başladı

Elektrikli otomobil devi Tesla, resmen DOGE’u ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başladı. Tesla’nın güncellenen web sitesinde DOGE’un belirli ürünleri satın almak için ödeme yöntemi olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

Dogecoin’le (DOGE) Tesla ürünlerini satın almak isteyen potansiyel müşterilerin öncelikle bir Dogecoin cüzdanı edinmesi gerekiyor. Tesla, satın alma sırasında DOGE’lerin Tesla cüzdanına doğru bir şekilde aktarılmasının müşteri sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Bu gelişmenin ardından 0,1687 dolara kadar yükselen DOGE şu anda ise 0,1566 dolar bandında işlem görüyor. Analistler ise DOGE’u gelecekte çok daha büyük yükselişlerin beklendiğini öngörüyor ve bu tahminlerini zincir üstü göstergelere dayandırıyor.

Örneğin içerisinde bakiye bulunan DOGE cüzdanlarının sayısı son 3 ayda %13,8 oranında arttı. Dogecoin’de günlük bazda 100.000 doların üzerindeki işlemlerin hacmi de 1 Mayıs’a kıyasla %12 oranında arttı ve 1,5 milyar dolara yaklaştı.

Günlük bazda aktif DOGE cüzdanlarının sayısı da yaklaşık %20 oranında artarak 66.000’i aştı. Veriler, 4 Mayıs itibariyle DOGE’un %6’lık yükselişle en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden biri olduğunu gösteriyor.

Tesla ile Dogecoin’in İlişkisi

Elon Musk’ın şirketleri geçmişte de DOGE ödemelerini platformuna entegre etmişti. Elon Musk yıllar önce belli başlı Tesla hayran ürünleri için DOGE ile satın alınabileceğini açıklamıştı.

2022 yılının Ocak ayında Tesla, DOGE’u ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başladı. O dönemde potansiyel müşteriler, DOGE aracılığıyla Tesla Cyberwhistle ve “Giga Texas” kemer tokası gibi çeşitli ürünleri satın alabiliyordu. Geçmişte SpaceX de DOGE ödemelerini kabul etti.

Bundan birkaç ay önce Berlin’deki bir Tesla fabrikasını ziyaret eden Elon Musk, yaptığı bir açıklama sırasında Tesla’nın DOGE ödemelerini kabul edebileceğinin sinyallerini vermişti. Bu gelişme sonrasında DOGE fiyatı yaklaşık %10’luk önemli bir artış yaşamıştı.