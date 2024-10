Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, rezervlerindeki Bitcoin’lerin neredeyse tamamını bilinmeyen bir cüzdana taşıdı.

Arkham Inteligence verilerine göre Tesla, 760 milyon dolar değerindeki 11.500 BTC’nin neredeyse tamamını yeni bir cüzdana transfer etti. Tesla’nın Bitcoin cüzdanı neredeyse iki yıldır hareketsiz durumdaydı. Ancak birkaç adımda gerçekleştirilen transferlerle birlikte cüzdan sıfırlandı.

Tesla’nın Bitcoin’lerini bilinmeyen bir cüzdana aktarması, kripto para topluluğunda spekülasyonları tetikledi. Tesla’nın Bitcoin transferleri, Bitcoin fiyatının son bir haftada %7,4 oranında değer kazanarak 67.803 dolarla son 3 ayın zirvesini kaydetmesiyle aynı dönemde geldi.

Bazıları Tesla’nın Bitcoin’lerini satmaya hazırlandığını iddia ederken bazıları ise şirketin Bitcoin’leri kendi kontrolündeki bir cüzdana taşıdığını iddia ediyor. Ayrıca Tesla’nın yeniden Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlayabileceğine dair de spekülasyonlar bulunuyor. Bazıları ise ironik bir şekilde Elon Musk’ın Trump memecoin’lerine yatırım yapmak için Bitcoin’leri hareket ettiğini söyledi.

Riot Platforms’un araştırma başkan yardımcısı Pierre Rochard, Musk’ın Bitcoin’lerini teminat gösterip kredi alacağını öne sürdü. Ancak bu iddiaya karşılık olarak, şirketin yeterince nakit rezervine sahip olduğu belirtildi. Cold Blooded Shiller adlı bir analist ise espirili bir şekilde “Tesla’nın BTC hareketi sizi pozisyonunuzdan çıkarmaya yetiyorsa… bu boğa piyasasında başarılı olmanız zor.” paylaşımını yaptı.

I’m guessing @elonmusk is going to use the BTC as collateral to borrow pic.twitter.com/EKiqJBeY5T

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, Tesla’nın Bitcoin transferlerinin nedeninin belli olmadığını, satış yapmış olsalar dahi yaratacağı etkinin Almanya hükümetinin yaptığı satışın yarısından biraz daha fazla olacağını söyledi. Elon Musk liderliğindeki Tesla, MicroStrategy, Marathon Digital ve Riot Platforms’un ardından en büyük Bitcoin rezervlerine sahip dördüncü şirket konumunda. Şirket, Şubat 2021’de 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın almıştı.

Tesla moved #Bitcoin to other wallets.

It’s still unclear if it's internal shuffling or selling.

Even if they sold, the impact would be slightly more than half of the German govt’s. Their realized profit was $816M, while Tesla’s is $515M as of today. pic.twitter.com/tbIphukzkw

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) October 16, 2024