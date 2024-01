Tesla, 2023 yılı dördüncü çeyrek finansal raporunu yayınladı.

Elon Musk’ın Tesla’sı 2023 yılının son çeyreği boyunca 387 milyon dolar değerinde 9.720 BTC’yi elinde tutmaya devam etti.

Böylelikle elektrikli araç üreticisi Tesla, son 6 çeyrek dönemlik süreçte herhangi bir Bitcoin alım satım işlemi gerçekleştirmedi.

Şirketin son çeyrek raporunda Bitcoin’den (BTC) bahsedilmiyor. Bu da Tesla’nın şu anda yaklaşık 387 milyon dolar değerinde 9.720 BTC’yi tutmaya devam ettiği anlamına geliyor. 2023 yılının üçüncü çeyrek finansal raporunun yayınlanmasının ardından Tesla hisseleri düşüşe geçti.

Ocak ayının şimdiye kadarki bölümünde Tesla hisseleri %16 oranında düşüş yaşadı ve destek seviyesinin altına geriledi. Geride bıraktığımız hafta %3 oranında değer kaybeden Tesla hisseleri böylelikle art arda beş haftayı düşüşle kapattı. Hisse fiyatı düşüş yaşayan Tesla, araç satış rakamları konusunda olumlu haberler verdi.

Tesla, 2 Ocak’ta yaptığı açıklamada 2023 yılının son çeyreğindeki satış rakamlarının Wall Street teslimat tahminlerini aştığını açıkladı. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde rekor düzeyde 484.507 araç sattığını bildiren Tesla, böylelikle 1,81 milyon araç satışı gerçekleştirdi ve 1,8 milyonluk hedefini aştı.

Öte yandan Tesla’nın 2023 yılı dördüncü çeyrek raporu, analistlerin beklentilerinin gerisinde kaldı. Gelir beklentileri 25,87 milyar dolar seviyesindeyken gerçekleşen gelir 25,17 seviyesinde kaldı.

In Q4, we produced approximately 495k vehicles & delivered over 484k vehicles.

Full year 2023

Deliveries: 1.81 million (+38% YoY)

Production: 1.85 million (+ 35% YoY)

Our Q4 Earnings Call will be streamed live on X on January 24 at 4:30pm CT

→ https://t.co/vWPOkQVGmV

— Tesla (@Tesla) January 2, 2024