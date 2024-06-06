CNBC’nin “Mad Money” programının sunucusu Jim Cramer, SEC Başkanı Gary Gensler’a Ripple davasına kaybettiğini söyledi. Bu video, kripto para topluluğunda viral oldu.

Gary Gensler ve Jim Cramer, 5 Haziran’da CNBC’deki bir programda bir araya geldi. Jim Cramer, SEC Başkanı Gary Gensler’e dönerek şu ifadeleri kullandı:

Ripple-SEC davası. O davayı kaybettiniz.

Her ne kadar SEC davada kısa süre önce kısmi zafer elde etse de Jim Cramer’ın bu söylemi, SEC’in istediği sonucu alamadığını gösteriyor. Video kısa süre içerisinde kripto para topluluğunda viral oldu ve bazı XRP topluluğu üyeleri Cramer’ın bu yorumunun XRP sahipleri için kötü haber olduğunu söyledi. Zira Jim Cramer, kripto para topluluğunda ters indikatör olarak anılıyor.

🚨 JUST IN: 🇺🇸 Jim Cramer Tells Gary Gensler He Lost The SEC vs. Ripple $XRP Case On CNBC !! 💥🇺🇸 “SEC Vs. Ripple Labs… You Lost That One!” Comment Below & Follow For More!! 👇👇#Ripple #SEC #XRP #JimCramer #Gensler pic.twitter.com/Sh6i5M7lLX — Good Morning Crypto (@AbsGMCrypto) June 5, 2024

Zira şimdiye kadar birçok senaryoda Jim Cramer’ın kripto para tahminlerinin tersi gerçekleşti. Bu nedenle kripto para topluluğu Jim Cramer’ın yükseliş tahmininde bulunduğunda bunu bir düşüş sinyali olarak yorumluyor.

Jim Cramer’ın bu yorumu XRP topluluğunda Ripple’ın davayı kaybedebileceğine dair endişelere yol açtı.

SEC ve Ripple Davasında Son Durum

23 Nisan 2024 tarihinde duruşma aşamasına geçilen davada neredeyse sona yaklaşıldı.

2023 yılının Temmuz ayında, davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Yargıç Torres, kurumsal yatırımcılara yapılan satışların yatırım sözleşmesi olduğunu belirtirken, Ripple’ın programatik satışlarının ve diğer XRP dağıtımlarının menkul kıymetler yasasını ihlal etmediğine karar verdi.

Mahkemenin davada iki kritik konu hakkında daha karar vermesi gerekiyor: dava giderleri ve Ripple’ın Andrea Fox’un beyanını hariç tutma talebi. Ripple ve SEC bu iki konuya ilişkin dilekçelerini sundular. Mahkemenin bu konulardaki kararları bekleniyor.