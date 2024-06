CNBC’nin “Mad Money” programının sunucusu Jim Cramer, SEC Başkanı Gary Gensler’a Ripple davasına kaybettiğini söyledi. Bu video, kripto para topluluğunda viral oldu.

Gary Gensler ve Jim Cramer, 5 Haziran’da CNBC’deki bir programda bir araya geldi. Jim Cramer, SEC Başkanı Gary Gensler’e dönerek şu ifadeleri kullandı:

Her ne kadar SEC davada kısa süre önce kısmi zafer elde etse de Jim Cramer’ın bu söylemi, SEC’in istediği sonucu alamadığını gösteriyor. Video kısa süre içerisinde kripto para topluluğunda viral oldu ve bazı XRP topluluğu üyeleri Cramer’ın bu yorumunun XRP sahipleri için kötü haber olduğunu söyledi. Zira Jim Cramer, kripto para topluluğunda ters indikatör olarak anılıyor.

🚨 JUST IN: 🇺🇸 Jim Cramer Tells Gary Gensler He Lost The SEC vs. Ripple $XRP Case On CNBC !! 💥🇺🇸

“SEC Vs. Ripple Labs… You Lost That One!”

Comment Below & Follow For More!! 👇👇#Ripple #SEC #XRP #JimCramer #Gensler pic.twitter.com/Sh6i5M7lLX

— Good Morning Crypto (@AbsGMCrypto) June 5, 2024