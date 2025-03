Terraform Labs, TerraUSD tokeninin çöküşünden zarar gören alacaklıların kayıplarını bildirebilmeleri için yeni bir başvuru platformu açıyor.

Şirketin iflas süreci devam ederken, bu platform Kroll Restructuring Administration tarafından işletilecek ve 31 Mart 2025 tarihinde claims.terra.money adresi üzerinden erişime açılacak.

Başvurular, 30 Nisan 2025 tarihine kadar açık kalacak. Alacaklılar, başvuruda bulunmak için portala üye olup, platformdan aldıkları coinlerin yasal olarak kendilerine ait olduğunu kanıtlayan belgeleri yüklemek zorunda.

Terraform Labs Creditors: The Crypto Loss Claims Portal is scheduled to open for submission of Crypto Loss Claims on March 31, 2025. Creditors may file Eligible Crypto Loss Claims at https://t.co/7YQvfQr76x. The deadline to file is April 30, 2025 at 11:59 p.m. (prevailing Eastern…

— Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) March 28, 2025