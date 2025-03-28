Terraform Labs, TerraUSD tokeninin çöküşünden zarar gören alacaklıların kayıplarını bildirebilmeleri için yeni bir başvuru platformu açıyor.

Şirketin iflas süreci devam ederken, bu platform Kroll Restructuring Administration tarafından işletilecek ve 31 Mart 2025 tarihinde claims.terra.money adresi üzerinden erişime açılacak.

Başvurular, 30 Nisan 2025 tarihine kadar açık kalacak. Alacaklılar, başvuruda bulunmak için portala üye olup, platformdan aldıkları coinlerin yasal olarak kendilerine ait olduğunu kanıtlayan belgeleri yüklemek zorunda.

Terraform Labs Creditors: The Crypto Loss Claims Portal is scheduled to open for submission of Crypto Loss Claims on March 31, 2025. Creditors may file Eligible Crypto Loss Claims at https://t.co/7YQvfQr76x. The deadline to file is April 30, 2025 at 11:59 p.m. (prevailing Eastern… — Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) March 28, 2025

Başvurular dijital ortamda yapılacak ve belirlenen varlıklarla ilgili işlemleri imzalamak için herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Ancak diğer ticaret platformlarında bulunan varlıklar için yalnızca okuma yetkisi olan bir API anahtarı veya işlem geçmişi ve hesap dökümü gibi kanıtlar istenecek. Açıklamada ayrıca, Terra 2.0’daki Luna 2.0 gibi belirli varlıkların ve zincir üstü işlem hacmi 100 dolardan düşük olan diğer kripto paraların başvuru kapsamı dışında olduğu vurgulandı.

Başvuru portalı, 30 Nisan son teslim tarihinden itibaren 90 günlük süre içinde ilk inceleme kararlarını ya da ek değerlendirme bildirimlerini sağlayacak. Plan Yöneticisi, hak kazanan kripto varlık kayıplarıyla ilgili puanlamayı göz önünde bulundurarak plan faydalarını belirleyecek. Alacaklıların, başvurularının reddedilmemesi ya da gecikmemesi için gerekli tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri gerekecek.

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Do Kwon’un Yasal Savaşı Büyüyor

Terraform Labs’ın kurucu ortaklarından Do Kwon, Mayıs 2022’de yaşanan TerraUSD çöküşü nedeniyle giderek artan yasal sorunlarla karşı karşıya. Karadağ Anayasa Mahkemesi ise Do Kwon’un ABD’ye iade edilmemesi için yaptığı temyiz başvurusunu reddetti. Bu karar, Kwon’un iadesini erteletme şansını önemli ölçüde azaltmış oldu.