Terraform Labs, 2022’de Terra ekosisteminin çöküşünün yol açtığı 40 milyar dolarlık kayıpla ilgili olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile 4,47 milyar dolarlık uzlaşmaya vardı.

Uzlaşmanın Detayları

SEC, Terraform Labs ve eski CEO Do Kwon’a karşı açtığı davada nihai kararın mahkeme tarafından onaylanmasını talep etti.

SEC’in 12 Haziran Çarşamba günü yaptığı başvuruyla birlikte Terraform Labs ile varılan uzlaşmanın detayları belli oldu. Uzlaşma kapsamında Terraform Labs, SEC’e yaklaşık 4,5 milyar dolar ödeyecek. Bu miktarın 3,5 milyar dolarlık kısmını tazminat tutarı, 460 milyon dolarlık kısmını faiz ve 420 milyon dolar ceza oluşturuyor.

Ayrıca, Kwon, Terraform’un iflas masasına 200 milyon dolar katkıda bulunacak. Şirket, SEC ile olan davasının öncesinde bu yılın başlarında iflas ettiğini açıkladı. Terraform Labs bu yılın başlarında iflasını açıklamıştı.

SEC, Terraform Labs’in ve Do Kwon’un çarptırıldıkları cezaların yasal sınırlar içerisinde adil bir şekilde verildiğini söyledi.

Uzlaşma Ne Anlama Geliyor?

SEC, 4,47 milyar dolarlık uzlaşmanın, Terraform Labs’e benzer şekilde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmayı düşünenler için uyarı niteliğinde olduğunu bildirdi. SEC, kısa vadeli kazançlar ne olursa olsun dolandırıcılık faillerinin eninde sonunda hesap vereceğini vurguladı.

Terraform Labs ve kurucusu Do Kwon, bu yılın başlarında ABD tarihindeki en önemli menkul kıymet dolandırıcılıklarından birini kasıtlı ve umursamaz bir şekilde yürütmekten suçlu bulundu.