Geçtiğimiz yıllarda kripto para piyasalarını adeta çalkalayan Terraform Labs, faaliyetlerini durduruyor.

Stablecoin ekosistemi Terra’nın geliştiricisi Terraform Labs, ABD’li düzenleyiciler ile yaptığı anlaşma sonrası yeni bir karar aldı. Şirket, yakında faaliyetlerine son verecek.

İflası sonrası düzenleyicilerin radarına giren Terraform Labs, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından menkul kıymet dolandırıcılığı ile suçlanıyordu.

Terraform Labs ve SEC, dün anlaşmaya vardı. Blockchain şirketi, düzenleyiciye 4,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Şirketten bugün ise yeni bir açıklama geldi. CEO Chris Amani, sosyal medyada Terraform Labs’in kapanma kararı aldığını duyurdu.

Amani’ye göre ekosistemdeki kilit projeler satılacak ve şirkete ait, kilitli olmayan Luna’lar yakılacak. Blockchain’in kontrolü de topluluğa verilecek.

CEO, kapanma süreciyle ilgili önümüzdeki günlerde yeni bilgilerin paylaşılacağını açıkladı.

2/ TFL always intended to dissolve at some point and that point is now. We will be winding down operations completely. Special thanks to the lunatics who supported us through this process and thanks to the TFL team. I’m incredibly proud that we were able to hold this company…

— Chris Amani | Terra (@fleece_cannon) June 12, 2024