Terraform Labs, ABD’de iflas başvurusunda bulundu.

2022 yılının Mayıs ayında LUNC ve UST’nin değerinin sıfıra gerilemsiyle kripto para piyasasında yüz milyarlarca dolarlık çöküşe yol açan Terraform Labs, 21 Ocak’ta Delaware’deki bir iflas mahkemesine başvuruda bulundu. Singapur merkezli Terraform Labs, başvurusunda 100 milyon dolar ile 500 milyon arasında değişen varlık ve yükümlülüklerini listeledi.

Terraform Labs tarafından yapılan dosyalamaya göre şirketin alacaklılarının sayısı 100 ile 199 arasında.

Do Kwon’a Ne Olacak?

Geride bıraktığımız yıl Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’daki bir havalimanında sahte belgelerle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan Do Kwon, Terraform Labs ekosisteminin çöküşünün en önemli sorumlusu olarak gösteriliyor.

Bu kapsamda hem ABD hem de Güney Kore, Karadağ’dan Do Kwon’un iadesini talep ediyor. Sahte belgelerle seyahat etmeye çalıştığı için Karadağ’da tutulan Do Kwon’un önümüzdeki Mart ayına kadar ABD’ye iade edilebilir.

Terraform Labs CEO’su Chris Amani, ABD’de yapılan iflas başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Terra topluluğu ve ekosistemi zorluklar karşısında eşi benzeri görülmemiş bir direnç göstermiştir ve bu iflas başvurusu, bir yandan ortak hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam etmemizi sağlarken diğer yandan da devam eden yasal zorlukları çözmemize olanak tanımak için gereklidir. Geçmişte birçok önemli zorluğun üstesinden geldik ve aksi yöndeki beklentilere rağmen ekosistemimiz ayakta kalmayı başardı ve depeg sonrasında farklı yönlerde büyüdü. Karşı karşıya olduğumuz yasal sorunların başarılı bir şekilde sonuca ulaştırılmasını dört gözle bekliyoruz.

Yapılan iflas başvurusunda Do Kwon, Terraform Labs’in hisselerinin %92’sinin sahibi olduğu belirtiliyor.

Terra LUNA Fiyatında Son Durum Ne?

2022 yılındaki çöküşün ardından Terra (LUNA), Terra Classic (LUNC) olarak yeniden markalandı ve Terra (LUNA) adını alan yeni bir ağ oluşturuldu.

Terraform Labs’in ABD’de iflas başvurusunda bulunmasının ardından ekosistemin token’leri düşüşe geçti. CoinGecko verilerine göre son 24 saatlik zaman diliminde LUNC -%8,15, LUNA -%7,49 ve USTC -%8,1 oranında değer kaybı yaşadı.