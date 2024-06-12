Terra Luna Classic (LUNC) topluluğu, yakım vergisinin dağıtımı konusunda önemli bir değişiklik önerisi üzerine kritik bir oylama yapıyor.

Söz konusu teklif, Genuine Labs’tan geliştirici Frag tarafından sunuldu. Bu teklif mevcut yapıyı uzun vadeli staking ödüllerini daha iyi destekleyecek şekilde ayarlamayı amaçlıyor.

Teklifin Detayları

Şu anda mevcut yapıda %0.5’lik bir yakım vergisi uygulanıyor. Bunun %80’i token yakımına gidiyor ve kalan %20’si ise topluluk havuzu ve doğrulayıcı ödülleri arasında paylaştırılıyor.

Frag tarafından sunulan öneri ise yakım vergisi gelirlerinin %10’unun topluluk havuzuna, %10’unun ise Oracle havuzuna eşit olarak dağıtılmasını savunuyor. Bu stratejik değişim, yakım vergisi gelirlerinin daha sürdürülebilir bir ödül sistemi oluşturulması için kullanılmasını teşvik ediyor.

Bu teklifin hayata geçirilebilmesi için ante handler ve çeşitli sistem parametrelerinin güncellenmesi gibi teknik iyileştirmeler ve yoğun testler yapılması gerekiyor.

Teklifin onaylanması halinde 56 saat içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Teklifin hayata geçirilmesinin maliyetinin ise 3.600 dolar değerinde LUNC token olduğu tahmin ediliyor.

Teklif, Terra Luna Classic (LUNC) topluluğundan gerekli desteği alırsa Temmuz ayı ortalarında hayata geçirilebilir.

Terra Classic (LUNC) Gelişmeye Nasıl Tepki Verdi?

Şu ana kadar bu teklif %99,97 gibi yüksek bir oranda destek almayı başardı. Interstellar Lounge ve JESUSisLORD gibi topluluğun önde gelen isimleri de teklife destek veriyor. Ancak bazı üst düzey doğrulayıcılar ise teklif konusunda henüz karar vermiş değil.

Son 24 saatlik zaman diliminde LUNC fiyatı %2,89 oranında değer kaybederek 0,0001017 dolara geriledi.