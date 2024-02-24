Terra Classic (LUNC), bu ay kimsenin beklemediği türden bir performans gösterdi. LUNC fiyatı bir ayda yüzde 30 yükseldi.

Terra ekosistemi, geçtiğimiz kripto kışının en çarpıcı çöküş hikayelerinden birine sahne olmuştu. Ekosisteminin stablecoin’inin dolar sabitini kaybetmesinin ardından, stablecoin’i düzenlemek için kullanılan Terra Luna da ani bir çakılma yaşamıştı.

Coin’lerin artık işe yaramaz hale geldiğini gören proje yöneticileri, yeni bir Terra Luna yarattı. Eski Terra Luna ise Terra Classic adını aldı.

Ölü bir kripto para birimi olarak genelde pek bir hareketlilik göstermeyen LUNC, şubat ayını epey hareketli geçirdi. LUNC, son 1 ayda yüzde 30’dan fazla değer kazandı.

LUNC Neden Yükseliyor?

Terra Classic ekosistemi, son günlerde çok sayıda yeniliğe şahit olarak.

Son olarak ekosisteme yeni teklif sunmanın şartları güncellendi. Bundan böyle, yeni teklif sunanların önden belirli bir miktar kripto para yatırması şart koşulacak.

Ekosisteminin eski stablecoin’i olan USTC, geçtiğimiz yıl oylanan teklif sonucu artık basılmıyor. Bu hafta oylanan başka bir teklif ile USTC yakılmaya da başlanacak.

LUNC fiyatındaki yükseliş, kurucu ekibin yaşadığı tüm zorluklara rağmen gerçekleşti. Kurucu ortak Do Kwon, hala Karadağ’da tutuklu durumda.

Karadağ mahkemesi, geçtiğimiz günlerde Kwon’un ABD’ye iade edilmesine karar verdi.