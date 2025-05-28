Bitcoin (BTC), 23 Mayıs’ta yaklaşık 112.000 seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Nisan ayındaki dip seviyelere kıyasla %50’lik bir artış yaşanırken, bu yükselişin ardında yatırımcıları dikkatli olmaya sevk eden kritik bir zincir üstü veri sessizce alarm vermeye başladı.

Kazanç Oranı Tarihi Eşiği Aştı

Blockchain analiz firması CryptoQuant’a göre, Bitcoin ağındaki Harcanmamış İşlem Çıktılarının (UTXO) %99’u şu anda kârda. Bu oran, geçmişte genellikle piyasa coşkusunun zirve yaptığı, ardından ise keskin düzeltmelerin yaşandığı dönemlere işaret etmişti.

UTXO’lar, bir işlemin ardından henüz harcanmamış Bitcoin miktarını temsil ediyor ve ağ genelindeki potansiyel gerçekleşmemiş kârları takip etmek için kritik bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Bu tür geniş çaplı kârlılık, genellikle piyasadaki aşırı iyimserliğin ve “herkesin kazandığı” hissiyatının bir göstergesi. Ancak CryptoQuant, mevcut makroekonomik belirsizlikler, özellikle Trump yönetiminin gelecekteki ekonomi politikalarına dair belirsizlikler, göz önüne alındığında, henüz tam anlamıyla bir coşku döneminden söz etmenin erken olduğunu vurguladı.

Bu nedenle analistler, UTXO kâr oranında yaşanabilecek bir düşüşün, erken alıcıların kâr realizasyonuna yönelmesi ve yeni yatırımcıların zararla satışa zorlanması gibi zincirleme satış baskılarını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

Kısa Vadeli Yorgunluk Belirtileri

Zincir üzerindeki başka bir uyarı sinyali ise Glassnode’dan geldi. Platformun analizine göre, 14 günlük Göreli Güç Endeksi (RSI) %25,1 oranında geriledi. Spot piyasada talebin de düşmesi, kısa vadeli yatırımcı ilgisinin azaldığını gösteriyor.

Vadeli işlemler tarafında ise açık pozisyonlar ve fonlama oranlarındaki artış, spekülatif faaliyetlerin arttığını ortaya koyuyor. Ancak Glassnode, Perpetual Cumulative Volume Delta (CVD) göstergesinin düşüşte olduğunu ve bunun da satış baskısının güçlendiğine işaret ettiğini belirtiyor. Opsiyon piyasasında da karışık sinyaller mevcut: 25-Delta Skew sabit kalsa da, açık pozisyonlardaki artış ve artan volatilite aralığı, yatırımcıların hedge ya da kâr satışı yaptığını gösteriyor olabilir.

Kullanıcı Aktivitesi ve Likidite Göstergeleri

Likidite koşullarında kısmi bir iyileşme görülse de, bu büyük ölçüde kısa vadeli yatırımcıların aktifliğinden kaynaklandı. Kısa vadeli yatırımcıların arzı ile uzun vadeli yatırımcıların arzı arasındaki oran (STH/LTH) hafifçe yükselirken, Gerçekleşen Kâr/Zarar oranındaki düşüş ise hafta sonu boyunca yatırımcı heyecanının sınırlı kaldığını gösterdi.

Ayrıca ağdaki aktif adres sayısında da hafif bir düşüş gözlemlendi. Bu da önceki haftalardaki yoğun ilginin ardından kullanıcı hareketliliğinde yavaşlama olduğunu ortaya koyuyor.