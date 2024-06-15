Bu yazımızda popüler kripto para projelerinden Tensor’a (TNSR) yakından bakacağız. Türk kripto para yatırımcıları TNSR nedir, tensor coin en yüksek kaçı gördü, hangi borsalarda listeleniyor gibi konuları merak ediyor. Hepsi ve daha fazlası yazımızda!

Tensor, Solana blockchain’inde geliştirilmiş bir NFT pazar yeridir. Tensor, sunduğu gelişmiş özellikler ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hem NFT yatırımcılarına hem de profesyonel NFT koleksiyonerlerine hitap ediyor.

Tensor, 2022 yılında Ilja Moisejevs ve Richard Wu tarafından kuruldu.

Tensor ve TNSR Nedir?

Tensor, Solana ağı üzerinde geliştirilen bir NFT pazarıdır. Proje, yaptığı airdrop’la büyük yankı uyandırdı.

Magic Eden’dan sonra Solana ağındaki en büyük NFT platformu olan Tensor, kullanıcılarının 30.000’den fazla koleksiyonla etkileşime girmesine, Price Lock özelliğiyle NFT fiyatlarını long ve short işlemlerle değerlendirebilmesine olanak sağlıyor.

Tensor, TNSR token arzının büyük bir kısmını airdrop olarak kullanıcılarına dağıttı. Bu anlamda Tensor, Ethereum’daki Blur projesine benzetiliyor.

TNSR token sahipleri Tensor DAO aracılığıyla platformun yönetişim süreçlerinde söz sahibi oluyor. TNSR sahipleri ayrıca TNSR kullanarak yaptıkları listelemlerde %25 oranında işlem ücreti indirimi elde ediyor.

Tensor projesinin ayrıca 10.000 parçadan oluşan Tensorian NFT koleksiyonu da bulunuyor. Tensor topluluğu bu koleksiyon sayesinde önemli ödüller ve avantajlar kazanıyor.

Tensor Fiyat Metrikleri

TNSR nedir konusunun yanı sıra “Tensor (TNSR) en yüksek ve en düşük kaçı gördü” sorusu da merak ediliyor.

15 Haziran 2024 tarihi itibariyle Tensor (TNSR) 0,81 dolar seviyesinde işlem görüyor. TNSR’nin toplam piyasa değeri 102 milyon dolar seviyesinde.

Veriler, 1 milyar TNSR’lik toplam arzın 125 milyon TNSR’lik kısmının dolaşımda olduğunu gösteriyor.

Tensor (TNSR) tüm zamanların en yüksek seviyesini 2,23 dolarla 8 Nisan 2024 tarihinde kaydetti. TNSR’da zamanların en düşük seviyesi ise 1 Mayıs 2024 tarihinde 0,7463 dolarla kaydedildi.

Tensor AMM (Tensor Swap)

Tensor Swap, NFT alım-satım işlemlerini otomatikleştiren ve gelişmiş emir türleri sunan otomatik NFT pazarıdır. Tensor AMM olarak da bilinen Tensor Swap, merkezsiz finans alanında faaliyet gösteren otomatik piyasa yapıcıların (AMM) NFT versiyonu olarak düşünülebilir.

Platformun diğer özellikleri şu şekilde:

Tensor Fiyat Kilidi (Tensor Price Lock): Bu özellik NFT fiyatlarını 7 gün boyunca sabitleyerek kullanıcıların long ve short pozisyon açmasına olanak sağlıyor. Bu özelliği, alıcı (fiyat kilidi satın alan kişi) veya yapıcı (fiyat kilidini fonlayan kişi) olarak kullanabilirsiniz.

Bu özellik NFT fiyatlarını 7 gün boyunca sabitleyerek kullanıcıların long ve short pozisyon açmasına olanak sağlıyor. Bu özelliği, alıcı (fiyat kilidi satın alan kişi) veya yapıcı (fiyat kilidini fonlayan kişi) olarak kullanabilirsiniz. Tensor Paylaşımlı Emanet (Tensor Shared Escrow): Bu özellik, Tensor’da NFT’ler için teklif vermenin sermaye açısından verimli ve yenilikçi bir yolunu sağlar.

Bu özellik, Tensor’da NFT’ler için teklif vermenin sermaye açısından verimli ve yenilikçi bir yolunu sağlar. YOLO Buy: Bu özellik, favori NFT’nize listelenen ücretin belirli bir yüzdesi olan iade edilmeyen bir ücret ödeyerek teklif vermenizi sağlar. Bu sayede NFT açık arttırmasını kazanma şansınız %75’e kadar artış yaşayabilir.

TNSR Token Ekonomisi

TNSR nedir konusundan bahsetmişken Tensor (TNSR) coin’in token ekonomisine de değinelim. TNSR token ekonomisi, toplam 1 milyar TNSR token arzı ile oluşturulmuştur. İşte başlangıç dağıtım detayları:

Topluluk : %55 (550 milyon TNSR), başlangıç airdrop’u için %12.5 ayrılmıştır.

: %55 (550 milyon TNSR), başlangıç airdrop’u için %12.5 ayrılmıştır. Çekirdek katılımcılar : %27 (270 milyon TNSR)

: %27 (270 milyon TNSR) Y atırımcılar ve danışmanlar : %9 (90 milyon TNSR)

: %9 (90 milyon TNSR) Gelecek geliştirme ve fonlama için rezerv fonları: %9 (90 milyon TNSR)

TNSR Coin Yorumları

TNSR coin, Tensor platformunun hızla büyümesi ve Solana blockchain üzerinde en büyük NFT ticaret pazarlarından biri haline gelmesiyle birlikte büyük ilgi görüyor. Yatırımcılar, TNSR coin gelecekteki değerinin, Tensor’un sağladığı yenilikçi özellikler ve kullanıcı dostu arayüz sayesinde artacağına inanıyor. Bu token, sadece platformda işlem yapmayı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda yönetişim hakları vererek kullanıcıların platformun gelişiminde söz sahibi olmalarını sağlıyor. TNSR coin, kripto para piyasasında güçlü bir yer edinmiş durumda ve bu da onu yatırımcılar için cazip kılıyor.

Analistler, TNSR coin fiyatının, platformun kullanıcı tabanının büyümesi ve yeni NFT projelerinin eklenmesiyle birlikte daha da yükseleceğini öngörüyor. Özellikle nadir NFT’lerin düşük fiyatlarla bulunmasını sağlayan özellikleri, yatırımcıların TNSR coin’e olan ilgisini artırıyor. Ancak, her yatırımda olduğu gibi, TNSR Coin’e yatırım yapmadan önce piyasa koşullarını ve tokenin gelecekteki potansiyelini dikkatlice değerlendirmek önemlidir.

TNSR Nasıl Alınır?

TNSR coin satın almak için öncelikle bir kripto para borsasında hesap açmanız gerekmektedir. Binance veya Coinbase gibi büyük borsalar, TNSR Coin’i listelemektedir. Hesap oluşturduktan sonra, kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamanız gerekecektir. Bu adımları tamamladıktan sonra, hesabınıza para yatırarak TNSR Coin alımına hazır hale gelirsiniz.

TNSR coin almak için, borsada listelenen TNSR/USDT veya TNSR/BTC gibi ticaret çiftlerini kullanabilirsiniz. Bu ticaret çiftlerinden birini seçerek, belirlediğiniz miktarda TNSR Coin satın alabilirsiniz. İşleminizi tamamladıktan sonra, güvenli bir cüzdan kullanarak TNSR Coin’lerinizi saklamanızı öneririz. Bu şekilde, yatırımlarınızı uzun vadede güvende tutabilirsiniz.

Tensor’un listelendiği başlıca kripto para borsaları şu şekilde:

Binance

OKX

Gate.io

HTX

Bybit

Bu yazımızda TNSR nedir, nasıl çalışır, tüm zamanların en yüksek ve en düşük seviyelerini kaç dolarla belirledi, nasıl TNSR coin alınır gibi en çok merak edilen soruları yanıtladık.