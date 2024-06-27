Kripto para piyasası Haziran ayında beklentileri karşılayamadı. BTC, 67.000 dolar seviyesinde başladığı Haziran ayında 58.500 doların altına kadar geriledi. Bu süreçte pek çok altcoin de ciddi değer kayıpları yaşadı. Yatırımcılar kripto para piyasasının Temmuz ayında nasıl bir performans sergileyebileceğini merak ediyor.

Bu yazımızda 2024 yılının Temmuz ayında yaşanabilecek önemli gelişmelere yakından bakacağız.

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Ripple-SEC Davası Sonuçlanabilir

Ripple ile SEC arasındaki yasal mücadele 2024 yılının Temmuz ayında son bulabilir. ABD Menkul Kıymetleri Borsa Komisyonu (SEC), 2020 yılının Aralık ayında Ripple’a açtığı dava, 3 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Önde gelen uzmanlar ve analistler, davanın bu yılın Temmuz ile Ağustos ayları arasında sonuçlanabileceğini tahmin ediyor. Hatırlanacağı üzere 2023 yılının Temmuz ayında Ripple, SEC karşısında verdiği yasal mücadelede en önemli zaferini elde etmişti.

Hold Law’ın Kıdemli Yönetici Ortağı Fred Rispoli konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Ripple ile SEC arasındaki davada kararın Temmuz sonu ve Ağustos başı gibi sonuçlanabileceğini öngördü. XRP destekçisi avukat Jeremy Hogan da davanın Temmuz ayında sonuçlanacağını tahmin ediyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ise bu ayın başlarında konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Sonuçları artık kontrol edemeyiz; yargıç kararı verecektir. Yaz sonlanmadan kararın açıklanacağını tahmin ediyorum. Birisi bana yazın Ağustos sonunda bitip bitmediğini sordu; ben de yazın 21 Eylül’de sona erdiğini söyledim.

Bu davanın sonucu, sadece Ripple için değil, genel olarak kripto para piyasası için de önemli bir emsal teşkil edebilir. Dava sonucu, kripto paraların düzenleyici çerçevede nasıl değerlendirileceğine dair önemli ipuçları verebilir.

Davayı Ripple’ın kazanması halinde başta XRP olmak üzere kripto para piyasasında kayda değer yükselişlerin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İlgili: Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri: 2024-2030

Spot Ethereum ETF’leri Onaylanabilir

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 24 Mayıs’ta spot Ethereum ETF’lerinin 19b-4 başvurularını onayladı. Spot Ethereum ETF’lerinin ABD borsalarında işlem görmeye başlayabilmesi için S-1 formlarının da onaylanması gerekiyor.

Şimdiye kadar spot Ethereum ETF ihraççıları S-1 formlarında bir dizi güncelleme yaptı. Kısa bir süre önce Reuters, SEC’in spot Ethereum ETF’lerini 4 Temmuz’da onaylayacağını bildirdi. Medya organı bu bilgiyi konuya aşina anonim kaynaklarına dayandırıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler de geride bıraktığımız Salı günü yaptığı açıklamada spot Ethereum ETF’lerine ilişkin sürecin sorunsuz ilerlediğini bildirmişti.

İlgili: Ethereum (ETH) Fiyat Tahminleri: 2024-2030

Mt. Gox Alacaklılarına Ödeme Yapacak

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce 2014 yılında hack’lenen ve 10 yılı aşkın süredir alacaklılarına ödeme yapmak için rehabilitasyon sürecinde olan Mt. Gox’un Temmuz ayında alacaklılarına ödeme yapmaya başlayacaklarını bildirmiştik.

Japonya merkezli kripto para borsası, faaliyet gösterdiği 2010 ve 2014 yılları arasında Bitcoin işlem hacminin yüzde 70’inden sorumluydu.

Borsanın alacaklıları varlıklarına erişmek için 10 yıldan uzun süredir bekliyor. Bitcoin fiyatı, aradan geçen sürede 800 dolardan 60 bin doların üzerine yükseldi.

Toplulukta alacaklıların epey bir süredir erişemedikleri ve bu süreçte astronomik değer kazanan Bitcoin’lerini satacağı yönünde bir beklenti hakim. Zira yaklaşık 150.000 BTC’lik arzın piyasaya girmesi, fiyatlarda dalgalanmalara yol açabilir.

İlgili: Bitcoin (BTC) Fiyat Tahminleri: 2024-2030

Donald Trump Bitcoin Konferansına Katılacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump 25 Temmuz’da Nashville’de düzenlenecek olan Bitcoin 27 konferansına katılacak. 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde aday olan Donald Trump, yeni döneminde kripto para dostu bir görünüm çiziyor. Bu açıdan Donald Trump’un bu hamlesi kripto para piyasasında yükselişleri tetikleyebilir.

ABD TÜFE Verileri Açıklanacak

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri 14 Temmuz’da açıklanacak. Bu veriler, enflasyonun seyrine ilişkin önemli ipuçları verecek ve ekonomik politikalar üzerinde etkili olabilecek. Kripto para piyasası, enflasyon verilerine duyarlı olduğundan, bu açıklama da yakından takip edilecek.

TÜFE verileri, ABD’de Fed’in faiz kararı üzerinde doğrudan etkili olduğundan finans piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere Fed, Haziran ayındaki FOMC toplantısı sonrasında bu yıl için yalnızca bir faiz indirimi, 2025 yılında ise daha fazla faiz indirimi yaşanabileceğinin sinyallerini vermişti.

Temmuz Bitcoin’in En İyi Performans Gösterdiği Ay

CoinGlass verileri Temmuz ayının Bitcoin’in en iyi performans gösterdiği aylardan biri olduğuna işaret ediyor. Bitcoin’in Temmuz aylarında ortalama olarak %7,98 oranında değer kazandığı görülüyor. Örneğin 2020 yılının Temmuz ayında BTC fiyatı %24 oranında değer kazanarak boğa sezonunun fitilini ateşlemişti.

Bu nedenle analistler tarihin tekerrür etmesi halinde BTC’nin önümüzdeki Temmuz ayında %10 ile %25 arasında değer kazanabileceğini öngörüyor.

Birleşik Krallık Kripto Para Düzenlemesini Tanıtacak

Birleşik Krallık, Temmuz ayında yeni kripto para düzenlemesini tanıtmayı planlıyor. Bu düzenleme, ülkede kripto paraların daha net bir yasal çerçeveye oturtulmasını sağlayacak ve yatırımcıların korunmasını hedefleyecek. Yeni düzenlemeler, Birleşik Krallık’ta kripto para piyasasının geleceği üzerinde belirleyici olabilir.

Birleşik Krallık Hazine Bakanlığı, dijital varlıklar ve blockchain teknolojisi için inovasyonu teşvik etmek amacıyla Temmuz ayına kadar kripto paralar ve stabilcoin’ler için düzenleyici bir çerçeve sunmayı planlıyor.