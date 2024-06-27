Bu yazımızda Temmuz ayında gerçekleşecek token kilit açılımlarına yakından bakacağız.

Token kilit açılımları (token unlocks), bir projede çeşitli nedenlerden ötürü kilitli olan token’ların dolaşıma sokulduğu süreçtir. Token kilit açılımları, söz konusu projenin fiyatı üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Bu nedenle yatırımcılar token kilit açılımlarını yakından takip ediyor.

İşte 2024 yılının Temmuz ayında token kilit açılımı gerçekleştirecek başlıca kripto paralar:

1INCH Token (1INCH)

1 Temmuz 2024 tarihinde, 1INCH Token‘da 14,43 milyon dolarlık token kilit açılımı gerçekleşecek. Bu miktar, toplam arzın %2,5‘ine denk gelmektedir. Bu açılım, piyasada kısa vadeli dalgalanmalara neden olabilir.

BitMEX Token (BMEX)

BitMEX Token‘da 1 Temmuz 2024 tarihinde 3,32 milyon dolarlık token kilit açılımı gerçekleşecek. Bu miktar, toplam arzın %1,5‘ine tekabül etmektedir.

dYdX (DYDX)

dYdX, her ayın ilk günü belirli bir miktar ethDYDX’in kilidi açılıyor.

dYdX token‘da 1 Temmuz 2024 tarihinde 10,07 milyon dolarlık token kilit açılımı yapılacak. Bu açılım, toplam arzın %0,8‘ini temsil etmektedir.

Sui (SUI)

SUI tokenlerinde 2 Temmuz 2024 tarihinde 190,14 milyon dolarlık token kilit açılımı yapılacak. Bu açılım, toplam arzın %1,71‘ine tekabül etmektedir. Bu tarihte piyasa hareketlerine dikkat edilmelidir.

CHEELE (CHEEL)

CHEELE tokenlerinde 6 Temmuz 2024 tarihinde 159,85 milyon dolarlık token kilit açılımı gerçekleşecek. Bu miktar, toplam arzın %0,8‘ine denk gelmektedir. Bu açılım sonrası fiyat hareketleri dikkatle izlenmelidir.

Arbitrum (ARB)

Arbitrum‘da her ay düzenli olarak bir miktar ARB token‘ın kilidi açılarak dolaşıma sokuluyor.

Arbitrum tokenlerinde 9 Temmuz 2024 tarihinde 100,16 milyon dolarlık token kilit açılımı gerçekleşecek. Bu miktar, toplam arzın %1,2‘sine tekabül etmektedir. Yatırımcılar bu tarihte fiyat dalgalanmalarına hazırlıklı olmalıdır.

Aptos (APT)

Aptos tokenlerinde 12 Temmuz 2024 tarihinde 11,33 milyon dolarlık token kilit açılımı yapılacak. Bu açılım, toplam arzın %2,51‘ine tekabül etmektedir.

Immutable X (IMX)

Immutable X tokenlerinde 12 Temmuz 2024 tarihinde 19,73 milyon dolarlık token kilit açılımı yapılacak. Bu miktar, toplam arzın %0,6‘sını temsil etmektedir.

SEI (SEI)

SEI tokenlerinde 15 Temmuz 2024 tarihinde 125,01 milyon dolarlık token kilit açılımı yapılacak. Bu miktar, toplam arzın %4,10‘unu temsil etmektedir.

StarkNet (STRK)

STRK token‘da 15 Temmuz 2024 tarihinde 45 milyon dolar değerinde 63,99 milyon STRK token kilit açılımı yapılacak. Bu miktar, toplam arzın %4,93‘lük kısmını temsil etmektedir.

Uniswap (UNI)

Uniswap tokenlerinde 16 Temmuz 2024 tarihinde 8,33 milyon dolarlık token kilit açılımı gerçekleşecek. Bu miktar, toplam arzın %1,39‘una denk gelmektedir.

Ethereum Name Service (ENS)

Ethereum Name Service (ENS) tokenlerinde Temmuz 2024‘te iki tur kilit açılımı gerçekleşecek:

İlk turda 1,46 milyon dolarlık token kilit açılımı gerçekleşecek. Bu miktar, toplam arzın %1,46 ‘sına tekabül etmektedir.

dolarlık token kilit açılımı gerçekleşecek. Bu miktar, toplam arzın ‘sına tekabül etmektedir. İkinci turda 37,93 milyon dolarlık token kilit açılımı gerçekleşecek. Bu miktar, piyasa değerinin %4,60‘ına denk gelmektedir.

Axie Infinity (AXS)

16 Temmuz 2024 tarihinde 18,37 milyon dolarlık token kilit açılımı gerçekleşecek. Bu miktar, toplam arzın %1,66‘sına tekabül etmektedir.

ApeCoin (APE)

Popüler memecoin projesi ApeCoin, her ay olduğu gibi bu ay da 17 Temmuz‘da kilit açılımı gerçekleştirecek.

ApeCoin tokenlerinde 17 Temmuz 2024 tarihinde 14,59 milyon dolarlık token kilit açılımı gerçekleşecek. Bu miktar, toplam arzın %1,5‘ine denk gelmektedir. Yatırımcılar bu tarihlerde fiyat hareketlerini izlemelidir.

Bu kilit açılımlar, piyasada önemli dalgalanmalara neden olabilir. Yatırımcıların bu tarihlerde dikkatli olması ve piyasayı yakından takip etmesi önerilir.

Avalanche (AVAX)

25 Temmuz 2024 tarihinde 310,02 milyon dolarlık token kilit açılımı gerçekleşecek. Bu miktar, toplam arzın %1,33‘üne tekabül etmektedir.

Ronin (RONIN)

27 Temmuz 2024 tarihinde 104,55 milyon dolarlık token kilit açılımı yapılacak. Bu miktar, toplam arzın %3,57‘sine denk gelmektedir.

Bu kilit açılımlar, piyasada önemli dalgalanmalara neden olabilir. Yatırımcıların bu tarihlerde dikkatli olması ve piyasayı yakından takip etmesi önerilir.