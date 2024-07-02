Bu yazımızda Temmuz ayında yakından takip edilmesi gereken memecoin projelerine yakından bakacağız.

Memecoin’ler, son birkaç yılda kaydettikleri performanslarla göz ardı edilmemeleri gerektiğini kanıtladı. Son birkaç haftada bile birçok memecoin projesi önemli yükselişler yaşadı.

Gelin Temmuz ayında iyi performans gösterme potansiyeline sahip olan memecoin projelerine göz atalım…

1- Shiba Inu (SHIB)

Piyasa değeri sıralamasına göre en büyük ikinci memecoin SHIB, geniş yatırımcı kitlesi nedeniyle yakından takip edilmesi gerekiyor.

Veriler, Shiba Inu’nun (SHIB) yaklaşık 1,3 milyon yatırımcısı olduğunu ve bu yatırımcıların %51’lik önemli bir bölümünün kağıt üzerinde kârda olduğunu gösteriyor.

SHIB fiyatı bu yılın başlarında son birkaç yılın zirvesine yükseldi. Bu süreçte SHIB’in piyasa değeri de 20 milyar doları aştı.

Teknik analiz verileri, Shiba Inu’da (SHIB) Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesinin son birkaç aydır düşük seviyelerde seyrettiğini gösteriyor. RSI indikatörü 0 ile 100 puan arasında değişim gösteriyor. RSI indikatörünün 70 puanın üzerine yükselmesi, ilgili varlığın aşırı fiyatlandığını ve olası bir fiyat düzeltmesine maruz kalabileceğini gösteriyor.

İlgili: Shiba Inu (SHIB) Fiyat Tahminleri: 2024-2030

2- Dogecoin (DOGE)

Piyasa değeri sıralamasına göre en büyük memecoin DOGE, son bir haftalık süreçte %6’lık önemli bir yükseliş yaşayarak dikkatleri üzerine çekti. Bazı faktörler Dogecoin’de (DOGE) kayda değer yükselişler yaşanmasıyla sonuçlanabilir.

Dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk, her fırsatta DOGE’un favori kripto para birimi olduğunu dile getiriyor. Elon Musk’ın söylemlerini her seferinde DOGE’de sert yükselişler takip ediyor.

Kısa bir süre önce Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, Dogecoin (DOGE) ödemelerini kabul etmeye başladı. Bu gelişmenin duyurulmasının ardından DOGE fiyatı yaklaşık %20 oranında değer kazandı.

İlgili: Dogecoin (DOGE) Fiyat Tahminleri: 2024-2030

3- Dogwifhat (WIF)

Solana ağındaki en büyük memecoin Dogwifhat (WIF) de kesinlikle Temmuz ayında yakından takip edilmesi gereken projeler arasında yer alıyor.

CryptoPotato’nun 1 Temmuz’da bildirdiği üzere WIF, günlük işlem hacmi sıralamasında DOGE ve SHIB’i geride bıraktı.

Analistler ve uzmanlar, Dogwifhat’in (WIF) Temmuz ayındaki olası performansının önde gelen sektör katılımcıları tarafından benimsenmesine, kripto para piyasasının genel durumuna ve Solana’nın (SOL) fiyat performansına bağlı olduğunu düşünüyor.

İlgili: Dogwifhat (WIF) Fiyat Tahminleri: 2024-2030

4- Pepe (PEPE)

Temmuz ayında yakından takip edilmesi gereken memecoin’ler listemizin son sırasında kurbağa temalı memecoin Pepe (PEPE) yer alıyor.

PEPE, geride bıraktığımız Mayıs ayında etkileyici bir performans sergileyerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu süreçte PEPE’nin piyasa değeri de 7 milyar doları aştı. Ancak PEPE aradan geçen yaklaşık bir aylık süreçte %25 oranında değer kaybetti.

Bazı analistler PEPE’nin yeni bir boğa koşusuna hazır olduğunu düşünüyor. X analistlerinden Mags, yaptığı paylaşımda PEPE’nin önümüzdeki aylarda yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) rekoru belirleyeceğini söyledi. “Elja” adlı bir başka analist ise PEPE için Temmuz ayının önceki aylardan daha iyi geçeceğini öngördü.

İlgili: Pepe Coin (PEPE) Fiyat Tahminleri: 2024-2030