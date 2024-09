Bu yazımızda teknoloji, ifade özgürlüğü ve inovasyon denilince akla gelen girişimcilerden Pavel Durov’un hayatına, kariyerine, girişimlerine ve çalışmalarına yakından bakacağız.

Pavel Durov, 2006 yılında Rusya’nın popüler sosyal medya uygulaması VKontakte’yi ve 2013 yılında gizlilik odaklı mesajlaşma uygulaması Telegram’ı kurarak teknoloji sektöründe önemli bir yer edindi.

Kullanıcı gizliliğine, özgürlüğe verdiği önemle tanınan Pavel Durov, şimidiye kadar birçok tartışmaya konu oldu. Bu yazımızda teknoloji dünyasının tartışmalı figürlerinden biri olan Pavel Durov’un biyografisinin derinliklerine dalacağız. Durov, iddialara göre 120 ülkede sperm bağışı yoluyla 100’den fazla çocuğun babası olan ve Rus yetkililere (kelimenin tam anlamıyla) orta parmağını gösteren bir adam.

Durov kardeşler, 2013 yılında kurdukları Telegram’la dünya çapında ün kazandı. Rus girişimci, 2013 yılından bu yana Telegram’ın CEO’luk görevini yürütüyor. Ancak Telegram, Durov kardeşlerin ilk sosyal medya projesi değil.

Pavel ve Nikolai, 2006 yılında Facebook benzeri bir sosyal medya ağı olan VK’yı (VKontakte) kurduktan sonra Rusya’da popülarite kazandı. Öyle ki Pavel Durov Rusya’da Rus Zuckerberg olarak anılmaya başladı.

Telegram’ın yıllar içerisinde başarıya ulaşmasıyla Durov kardeşler de ciddi bir servet kazandı. Nikolai Durov görece gösterişsiz hayatıyla gözlerden uzak bir yaşam sürerken Pavel Durov ise şirketin yüzü olarak daha çok medya önünde yer alıyor. Nikolai Durov’un hem Telegram hem de The Open Network’ü tasarlayan kişi olduğu biliniyor.

Veriler, Pavel Durov’un kişisel servetinin 2024 yılı itibariyle 15 milyar dolar seviyesinde olduğuna işaret ediyor. Bu da onu dünyanın en zengin 120. kişisi yapıyor.

Telegram’ın ve VKontakte’nin (VK) kurucusu Pavel Durov, 10 Ekim 1984 tarihinde Rusya’nın Saint Petersburg (o dönemki adıyla Leningrad) kentinde dünyaya geldi.

Çocukluğunun bir kısmını İtalya’nın Torino şehrinde geçiren Durov, sonrasında Rusya’ya dönerek 2006 yılında Saint Petersburg Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun oldu. Pavel Durov’un Rusya ve İtalya’nın yanı sıra Saint Kitts ve Nevis, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde vatandaşlığı bulunuyor.

Forbes, Durov’u bölgedeki en zengin göçmen olarak tanımlıyor. Arabian Business onu 2023’te Dubai’deki en güçlü girişimci olarak adlandırıyor.

