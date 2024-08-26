Telegram’ın kurucu ve CEO’su Pavel Durov, geçtiğimiz haftalarda Fransız yetkililer tarafından Paris’te göz altına alındı.

Yetkililer göz altının Telegram’ın AB düzenlemelerine uymaması ve yetkililer ile iş birliği yapmayı reddetmesiyle ilgili olduğunu açıkladı. Resmi bir duyuru yayınlayan Telegram ise CEO’nun saklayacak bir şeyi olmadığını söyledi.

Teknoloji Liderleri Göz Altına Karşı

Telegram, resmi X hesabından 26 Ağustos’ta bir gönderi yayınlayarak, mesajlaşma uygulamasının AB yasalarına harfiyen uyduğunu belirtti. Durov’un Avrupa’ya sık sık seyahat ettiği belirtilen gönderide, CEO’nun kullanıcı hatalarından sorumlu tutulamayacağı söylendi.

Dünya genelinde neredeyse 1 milyar kişi, Telegram’ı iletişim aracı ve hayati bilgi kaynağı olarak kullanıyor. Bu durumun ivedilikle çözülmesini bekliyoruz. Telegram sizin yanınızda.

39 yaşındaki milyarderin tutuklanması sosyal medyada infiale yol açtı. #FreeDurov ve #FreePavel gibi etiketler trend olmuş durumda. Ünlü muhbir Edward Snowden, göz altını kınadı ve bunun temel insan hakları ve ifade özgürlüğüne saldırı olduğunu söyledi.

Tesla, SpaceX ve X’in sahibi Elon Musk da Rus asıllı Durov’un tutuklanmasına karşı çıktı. Musk, bir gönderisinde Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in neden benzer sorunlar yaşamadığını sorguladı. Musk’a göre Zuckerberg, yetkililerin sansür baskılarına boyun eğerek bu sorunlardan kurtuldu.

Varsayılan Uçtan Uca Şifreleme Eksikliği

Jan3 CEO’su Samson Mow da tartışmalara dahil oldu. Mow, Durov’un tahliyesini desteklese de Telegram’ın operasyonel stratejisini eleştirmekten geri durmadı.

Mow, Telegram gibi bir platformu varsayılan uçtan uca şifreleme olmadan işletmenin risklerine değindi ve bu yaklaşımın platformu düzenleyicilerin baskılarına açık hale getirdiğini öne sürdü.

CEO, Telegram ve merkeziyetsiz sosyal ağ Nostr arasındaki benzerliklere dikkat çekti. Mow’a göre Nostr’un rölelere dayalı faaliyet göstermesi kritik bir kusur. Bu durumu göz ardı etmek, CEO’ya göre Nostr’un sonunu getirebilir.