Kripto topluluğunda büyük heyecan uyandıran DOGS Memecoin, 20 Ağustos’ta gerçekleşecek olan airdrop etkinliğiyle yaklaşık 400 milyar DOGS token dağıtacağını duyurdu.

DOGS Memecoin oyununa şu anda yaklaşık 53 milyon kullanıcı bağlı durumda. Resmi açıklamaya göre bu kullanıcıların 42,2 milyonu, airdrop’tan faydalanmaya hak kazandı. Bu hak sahiplerine ortalama 9.500 DOGS token dağıtılacak.

DOGS (DOGS) Nedir?

DOGS (DOGS), Telegram topluluğunun dinamik ve eğlenceli yapısını dijital dünyaya taşıyan bir meme coin olarak ortaya çıktı. Bu coin, Rusya’nın ünlü sosyal medya platformu VK’nin maskotu olan Spotty’den ilham alarak yaratıldı. Spotty, VK’nin kurucusu Pavel Durov’un bir yardım müzayedesi sırasında çizdiği, kısa sürede sevgiyle benimsenen bir karakter. DOGS, bu ikonik figürün ruhunu kripto dünyasına taşımayı hedefliyor.

Spotty’nin öyküsü, Pavel Durov’un yetimhanelere yardım amacıyla düzenlenen bir müzayedede bu sevimli köpeği çizmesiyle başladı. Spotty, zamanla yardımseverliğin bir simgesi haline geldi ve Spotty temalı hediyelerden elde edilen gelirler tamamen yetimhanelere bağışlandı. VK platformunda bir sembol haline gelen Spotty, festival etkinliklerinden uzay yolculuklarına kadar birçok yerde boy gösterdi. Şimdi ise Spotty, DOGS projesinin yüzü olarak, Telegram topluluğu için geliştirilen en popüler meme coinlerden biri olma yolunda ilerliyor.

DOGS Toplam Arzı

“Dogenomics” olarak adlandırılan DOGS tokenomisi, projenin topluluk odaklı olduğunu gösteriyor. Toplam arzın %81,5’i topluluğa ayrılmış durumda ve bu arzın %73’lük bölümü, Telegram botu üzerinden DOGS kazanan OG’lere ayrılacak. Geriye kalan kısım ise traderlar, sticker yaratıcıları ve gelecekteki topluluk üyelerini ödüllendirmek için kullanılacak.

Proje ekibi, toplam arzın %10’unu alacak, ancak bu tokenlerin büyük bir bölümü 12 aylık bir vesting süresine tabi olacak. Geriye kalan %8,5’lik bölüm ise merkezi ve merkeziyetsiz borsalarda likidite ve listeleme etkinlikleri için kullanılacak.

DOGS Airdrop’u Nasıl Alınır?

Kullanıcılar, DOGS tokenlerini 16 Ağustos’tan itibaren Telegram cüzdanları üzerinden veya tercih ettikleri merkezi borsalara transfer edebilecekler. Ayrıca, 20 Ağustos’tan itibaren DOGS tokenleri, merkeziyetsiz cüzdanlara da aktarılabilecek. Bu işlemler için gerekli olan gas ücretleri, Toncoin (TON) ile karşılanacak.

DOGS tokeni, resmi listeleme ve dağıtımına hazırlanırken, kripto para topluluğu da DOGS projesinin geleceği konusunda büyük bir merak içinde.

DOGS Listeleme Fiyatı ve Fiyat Tahmini

VK’nin sevilen maskotu Spotty’den ilham alınarak yaratılan DOGS memecoin’in listeleme fiyatı da büyük ilgi görüyor. Kripto para topluluğu, DOGS tokeninin listeleme fiyatının yaklaşık olarak 0,02 dolar seviyesinde olmasını bekliyor.