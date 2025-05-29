Telegram, Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI ile 300 milyon dolarlık bir iş birliği açıkladı. Ancak işin perde arkasında, henüz hiçbir resmi evrak imzalanmamış ve detaylar kesinleşmemiş durumda.

Bulut tabanlı mesajlaşma uygulaması Telegram, şu sıralar borç yoluyla fon toplama sürecinde ve bu sürecin tam ortasında, Musk’ın xAI şirketiyle olan anlaşma tartışma konusu haline geldi. Telegram kurucusu Pavel Durov, 28 Mayıs’ta yaptığı duyuruda bu ortaklığı duyurdu ancak resmi prosedürlerin tamamlanmadığını belirtti.

Telegram ile xAI Ortaklığı Gerçek mi?

Pavel Durov, 28 Mayıs’ta X (eski Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yazında Telegram kullanıcılarının xAI’nin Grok adlı yapay zekâ sohbet botuna erişim kazanacağını duyurdu. Grok’u “piyasadaki en iyi yapay zekâ teknolojisi” olarak tanımlayan Durov, Elon Musk ile bir yıllık bir entegrasyon ortaklığına vardıklarını söyledi.

🔥 This summer, Telegram users will gain access to the best AI technology on the market. @elonmusk and I have agreed to a 1-year partnership to bring xAI’s @grok to our billion+ users and integrate it across all Telegram apps 🤝 💪 This also strengthens Telegram’s financial… pic.twitter.com/ZPK550AyRV — Pavel Durov (@durov) May 28, 2025

Anlaşmaya göre xAI, Telegram’a 300 milyon dolar nakit ve hisse ödemesi yapacak. Ayrıca, xAI’nin Telegram üzerinden satacağı aboneliklerden elde edilen gelirin %50’si Telegram’a kalacak.

“Birlikte kazanacağız.” diyen Durov, takipçilerine pozitif bir tablo çizdi.

Ancak birkaç saat içinde Elon Musk, Durov’un paylaşımına yanıt vererek, hiçbir resmi belgenin imzalanmadığını duyurdu. Durov da bu yorumu teyit etti: Anlaşma prensipte var, ama resmi sürecin tamamlanması bekleniyor.

Telegram’ın 1,5 Milyar Dolarlık Tahvil Hamlesi

xAI anlaşmasının zamanlaması dikkat çekici çünkü Telegram aynı anda 1,5 milyar dolarlık beş yıllık tahvil ihracı planlıyor. Bu tahvil sürecinde BlackRock, Abu Dabi Varlık Fonu Mubadala ve Citadel gibi büyük yatırımcılar yer alıyor. BlackRock ve Mubadala zaten mevcut tahvil sahipleri iken, Citadel yeni katılan bir yatırımcı.

Wall Street Journal’a göre tahvilin getirisi %9 olarak belirlenecek. Ayrıca, Telegram ileride halka arz olursa, yatırımcılara borçlarını indirimli hisseye dönüştürme opsiyonu tanınacak.

Toplanan fonlar, şirketin 2021’de çıkardığı ve 2026’da vadesi dolacak olan tahvilleri geri almak için kullanılacak. Telegram bu tahvillerin bir kısmını şimdiden 400 milyon dolar nakit ile geri satın aldı.

Toncoin (TON) Fiyatı Musk’ın Tweet’iyle Sarsıldı

Tüm bu gelişmelerin ortasında, Telegram ekibi tarafından kurulan ancak daha sonra bağımsız hale gelen The Open Network (TON) ağının yerel token’ı Toncoin (TON) de büyük dalgalanma yaşadı.

Durov’un xAI ortaklığını açıklamasının ardından TON fiyatı %23 artarak 2,98 dolardan 3,69 dolara yükseldi.

Ancak Elon Musk’ın resmi evrakların imzalanmadığını açıklamasının ardından TON, %11 düşüşle 3,27 dolara geriledi.