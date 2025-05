Telegram, Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI ile 300 milyon dolarlık bir iş birliği açıkladı. Ancak işin perde arkasında, henüz hiçbir resmi evrak imzalanmamış ve detaylar kesinleşmemiş durumda.

Bulut tabanlı mesajlaşma uygulaması Telegram, şu sıralar borç yoluyla fon toplama sürecinde ve bu sürecin tam ortasında, Musk’ın xAI şirketiyle olan anlaşma tartışma konusu haline geldi. Telegram kurucusu Pavel Durov, 28 Mayıs’ta yaptığı duyuruda bu ortaklığı duyurdu ancak resmi prosedürlerin tamamlanmadığını belirtti.

Pavel Durov, 28 Mayıs’ta X (eski Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yazında Telegram kullanıcılarının xAI’nin Grok adlı yapay zekâ sohbet botuna erişim kazanacağını duyurdu. Grok’u “piyasadaki en iyi yapay zekâ teknolojisi” olarak tanımlayan Durov, Elon Musk ile bir yıllık bir entegrasyon ortaklığına vardıklarını söyledi.

🔥 This summer, Telegram users will gain access to the best AI technology on the market. @elonmusk and I have agreed to a 1-year partnership to bring xAI’s @grok to our billion+ users and integrate it across all Telegram apps 🤝

— Pavel Durov (@durov) May 28, 2025