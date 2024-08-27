Fransız yetkililer Telegram CEO’sunun tutuklanmasının “siyasi bir karar” olduğunu reddediyor.

Telegram Kurucu ve CEO’su Pavel Durov, hafta sonu Fransa’nın başkenti Paris’te göz altına alındı. Göz altı kararının nedenleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Yetkililer 8 Temmuz’da Durov’un mesajlaşma uygulamasını kullanan “ismi bilinmeyen bir şahsa” çeşitli suçlara iştirak ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldığını söyledi. Bu suçlar arasında para aklama ve çocuk pornografisini yayma gibi suçlar bulunuyor.

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Disclose.TV tarafından paylaşılan, Paris’te bir mahkemenin hazırladığı basın bültenine göre, kimliği tespit edilemeye şahıs çocuk pornografisi bulundurma ve yayma suçuna iştirak etti.

Aynı şahıs yasaklı madde ticareti, siber saldırı araçları geliştirme, organize dolandırıcılık, para aklama ve izinsiz kriptoloji araçları sağlamak ile de suçlanıyor.

Durov’un tutuklanmasının ardından basın bülteni yayınlayan mahkeme, “Pavel Durov bu prosedür çerçevesinde yetkililer tarafından sorgulandı,” diye belirtti.

Durov’un tutuklanması, kararı ifade özgürlüğüne saldırı olarak gören kripto topluluğundan sert tepki gördü. Durov, servetinin önemli bir kısmını Bitcoin (BTC) olarak tuttuğunu söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Durov’un tutuklanmasının hiçbir şekilde siyasi bir karar olmadığını ve devam eden bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

X üzerinden de açıklama yapan Macron, “Fransa ifade ve iletişim özgürlüğüne, inovasyona ve girişimcilik ruhuna temelden bağlıdır,” diye belirtti.