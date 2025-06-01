Şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram, 900 milyonu aşkın kullanıcısıyla kripto para sektöründe 2025 yılındaki en iddialı fon toplama hamlelerinden birine imza attı. Şirket, 1,7 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracıyla hem TON ekosistemini büyütmeyi hem de operasyonlarını genişletmeyi hedefliyor.

%20 dönüşüm primine sahip bu yedi yıllık tahviller, CEO Pavel Durov’un Telegram’ı sadece bir mesajlaşma uygulamasından blockchain tabanlı bir süper uygulamaya ve muhtemel bir halka arza taşıma vizyonunu ortaya koyuyor.

Neden Dönüştürülebilir Tahvil? SEC’den Çıkarılan Ders

Telegram, 2020’deki Gram token ICO’su nedeniyle SEC ile yaşadığı ve 1,2 milyar dolarlık geri ödeme ile sonuçlanan hukuki süreç sonrası, bu kez daha ihtiyatlı bir yol izliyor. Hukukçular, tahvil modelinin şirketin düzenleyici engellerden kaçınmasına olanak sağladığını belirtiyor.

Tahvillerin, gelecekteki IPO fiyatının %20 üzerinde bir dönüşüm fırsatı sunması yatırımcıya yüksek potansiyel kazanç sağlarken, Telegram’a nakit likiditesi ve esneklik kazandırıyor. Tahviller 2032’de vade dolumuyla ödenecek; faiz oranının %5–7 arasında olduğu tahmin ediliyor.

“SEC, ICO’larını kapattıktan sonra, dönüştürülebilir borç mantıklı bir hamleydi. Hem düzenleyicilere uyum mesajı veriyor hem de sermaye sulandırmadan büyüme fırsatı sunuyor.”

TON Ekosistemi: Asıl Hedef

Toplanan sermaye, Telegram’ın Open Network (TON) blockchain platformuna aktarılacak. TON, uygulama içi ödemeler, merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) ve reklam geliri paylaşımı gibi alanlarda temel altyapı rolü üstleniyor.

2023’ten beri TON’u entegre eden Telegram, 30 milyonun üzerinde kripto cüzdanı aktif etti. TON’un piyasa değeri 45 milyar dolara ulaştı. Hedef, kullanıcıların uygulamadan çıkmadan para gönderebildiği, oyun oynadığı ve DeFi hizmetlerine eriştiği kapsamlı bir ekosistem oluşturmak.

Büyüme odakları şunlar:

Kanal sahiplerine ve kullanıcılara TON ile reklam geliri paylaşımı

Oyun ve NFT projeleri geliştirme

Küresel ödeme altyapıları kurarak WhatsApp ve WeChat gibi devlerle rekabet

BlockchainMatt konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Telegram sadece hayatta kalmak için değil, blockchain mesajlaşma savaşını kazanmak için bu fonu topluyor.”

1,7 Milyar Dolar Ne Kadar Yeter?

Analistlere göre Telegram’ın yıllık harcama temposu 400 ile 500 milyon dolar arasında. Bu da bu kaynakla 3–4 yıllık bir operasyon süresi kazandığını gösteriyor. Bu süreçte hem TON’u ölçeklemeyi hem de kullanıcı tabanını abonelikler, işletme araçları ve kripto özellikleriyle paraya çevirmeyi hedefliyor.

Ancak IPO yolunda bazı zorluklar da var: TON’un kalıcı gelir üretip üretemeyeceği, Ethereum ve Solana gibi rakiplere karşı dayanıklılığı, düzenleyici otoritelerle uyumlu kalıp kalamayacağı

Sonuç: Telegram, Kripto-Finans Melezine Dönüşüyor

Bu tahvil ihracıyla Telegram, özel büyümeyle kamuya açık hedefleri harmanlayan bir kripto-finans hibriti hâline geliyor. Eğer TON bekleneni verirse, Telegram sosyal medya gelir modellerini kökünden değiştirebilir. Aksi takdirde, fazla ileri gitmenin ibretlik örneği olabilir. Önümüzdeki birkaç yıl, şirketin kârlılığa ulaşması ve potansiyel bir halka arzla taçlanması açısından kritik olacak.