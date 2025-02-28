Teksas, ABD’de kendi Bitcoin rezervini oluşturan öncü eyaletlerden biri olmaya hazırlanıyor.

Teksas Senatosu İş ve Ticaret Komitesi, Stratejik Bitcoin Rezerv Yasası (SB 21) adlı yasa tasarısını 9-0 oy birliğiyle kabul etti. Böylelikle Teksas, Bitcoin’i resmi rezerv varlığı olarak tutmak için önemli bir adım attı.

SB 21 Yasası Senato’da İncelenecek

SB 21 yasa tasarısı, Teksas Senatosu’na gönderilecek ve tartışma ile değerlendirme sürecine tabi tutulacak.

SAB 21 ile birlikte Teksas, kripto paralara yatırım yapan öncü eyaletlerden biri olabilir ve bu durum diğer eyaletler için örnek teşkil edebilir. Bununla birlikte düzenlemeler konusundaki belirsizlikler ve yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle Bitcoin rezervleri hala tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor.

Kısa bi süre önce Güney Dakota eyaletinde benzer bir yasa tasarısı olan HB 1202, eyalet meclisi tarafından engellenmişti. Ancak yine de ABD’deki eyaletlerin Bitcoin rezervi oluşturma konusundaki ilgisi ve çalışmaları devam ediyor.

Bitcoin Rezervi Oluşturmakla İlgilenen Eyaletler

Teksas’ın yanı sıra New Mexico, Indiana ve Utah gibi eyaletler de Bitcoin rezervlerini gündemine aldı.

New Mexico, kamu fonlarının %5’ini Bitcoin’e yatırmayı öneren SB 57 yasa tasarısını tartışıyor. Indiana ve Utah, eyalet fonlarını çeşitlendirmek ve Bitcoin’in uzun vadeli avantajlarından yararlanmak için benzer girişimlerde bulunuyor.

Eyaletler Bitcoin rezervi oluşturmakla ilgilenirken ABD federal hükümeti de ulusal dijital varlık rezervi oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beyaz Saray, Bitcoin Rezerv Planını İnceliyor

ABD Kripto ve Yapay Zeka Danışmanı David Sacks, Biden yönetiminin ulusal hazine için bir Bitcoin rezervi oluşturmayı değerlendirdiğini doğruladı.

Sacks, Trump’ın iki hafta önce imzaladığı yürütme emriyle kurulan Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu’nun olası bir dijital varlık rezervinin uygulanabilirliği üzerinde çalıştığını belirtti. Bununla birlikte söz konusu rezervin yalnızca Bitcoin’i mi yoksa altcoin’leri de mi kapsayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Korku Hakim

Bitcoin rezervlerine yönelik artan iyimserliğe rağmen, piyasada büyük bir korku havası hakim.

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, 10 seviyesine düştü. Bu, piyasada aşırı korkunun hakim olduğunu gösteriyor. Bitcoin ETF’lerinden büyük çıkışlar yaşandı. 26 Şubat’ta BlackRock’un Bitcoin ETF’si IBIT, 441,88 milyon dolar değerinde 5.100 BTC ve 71,85 milyon dolar değerinde 30.280 ETH’yi Coinbase Prime’a yatırdı. Bitcoin, son üç günde sürekli olarak değer kaybetti ve 84.736 dolara kadar düştü.

Buna rağmen, uzmanlar uzun vadede kripto para piyasasının güçlü bir geleceği olduğuna inanıyor.

MicroStrategy Başkanı Michael Saylor, yakın zamanda ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi ile dijital varlıkların geleceğini ve ABD’nin Bitcoin ve kriptoda nasıl küresel lider olabileceğini görüştüğünü açıkladı.