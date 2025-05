TechCrunch’un kurucusu ve tanınmış yatırımcı Michael Arrington, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı sert açıklamada, Coinbase’te yaşanan son veri sızıntısının yalnızca maddi değil, insan hayatını tehdit eden bir boyutu olduğunu vurguladı.

Arrington’a göre, müşterilerin ev adresleri ve hesap bakiyelerinin sızdırıldığı belirtilen bu saldırı sadece finansal bir tehdit değil. “Uzun süredir Coinbase destekçisi ve yatırımcısıyım” diyen Arrington, “Ama şunu söylemem gerekiyor: Bu sızıntı, içinde ev adresleri ve hesap bilgileri de var, ölümlere yol açacak. Belki şimdiden açtı bile.” ifadelerini kullandı.

I am a long time investor in and champion of @coinbase. Something that has to be said though – this hack – which includes home addresses and account balances – will lead to people dying. It probably has already. The human cost, denominated in misery, is much larger than the $400m… pic.twitter.com/ruSYKAGH7x

— Michael Arrington 🏴‍☠️ (@arrington) May 19, 2025