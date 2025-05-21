TechCrunch’un kurucusu ve tanınmış yatırımcı Michael Arrington, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı sert açıklamada, Coinbase’te yaşanan son veri sızıntısının yalnızca maddi değil, insan hayatını tehdit eden bir boyutu olduğunu vurguladı.

Arrington’a göre, müşterilerin ev adresleri ve hesap bakiyelerinin sızdırıldığı belirtilen bu saldırı sadece finansal bir tehdit değil. “Uzun süredir Coinbase destekçisi ve yatırımcısıyım” diyen Arrington, “Ama şunu söylemem gerekiyor: Bu sızıntı, içinde ev adresleri ve hesap bilgileri de var, ölümlere yol açacak. Belki şimdiden açtı bile.” ifadelerini kullandı.

I am a long time investor in and champion of @coinbase. Something that has to be said though – this hack – which includes home addresses and account balances – will lead to people dying. It probably has already. The human cost, denominated in misery, is much larger than the $400m… pic.twitter.com/ruSYKAGH7x — Michael Arrington 🏴‍☠️ (@arrington) May 19, 2025

Coinbase’in uğrayabileceği maddi zararın yaklaşık 400 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Ancak Arrington’a göre asıl kayıp çok daha büyük. “Bu olayın insanlara yaşattığı acı ve sıkıntı, parasal zararın çok ötesinde.” İfadelerini kullanan kurucu, kullanıcı verilerini korumakta başarısız olan şirket yöneticilerinin cezai sorumluluk taşıması gerektiğini şu sözlerle savundu:

“Müşteri verilerini koruyamayan şirketlerin yöneticileri, hapis cezasını da içeren ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalmalı.”

Düzenleyici Boşluklar ve Şirket Sorumluluğu

Arrington yalnızca Coinbase’i değil, kullanıcı bilgilerinin toplanmasını zorunlu kılan regülasyonları da hedef aldı. KYC (Müşterini Tanı) kurallarını eleştiren Arrington, bu uygulamaların kara para aklamayı önleme amacıyla yürürlükte olduğunu ancak ciddi yan etkiler yarattığını belirtti.

“Hükümetler bu KYC düzenlemelerini tekrar düşünmeli” diyen Arrington, bu sistemlerin esasen vatandaşları daha fazla vergilendirmek ve takibe almak için kullanıldığını ileri sürdü.

Ayrıca şirketlerin maliyet azaltma politikaları, veri ihlallerine verilen düşük cezalar ve aşırı detaylı veri toplama zorunluluğunun birleşiminin benzer olayların devam etmesine neden olacağını da sözlerine ekledi.

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Kriptoda Güvenlik Eğitimi Şart

Kripto dünyasının tanınan isimlerinden Coin Bureau kurucusu Nic Puckrin de konuya dair benzer endişeleri dile getirdi. Coinbase saldırısının, hem dijital hem fiziksel olarak artan kripto saldırılarının bir yenisi olduğunu söyleyen Puckrin, kullanıcıların hâlâ temel güvenlik bilgisine sahip olmadığını belirtti.

“Kriptoya yatırım yapan insan sayısı artıyor ama bu kişilerin çoğu hâlâ varlıklarını nasıl koruyacaklarını bilmiyor.” diyen Puckrin, kripto borsalarının kullanıcı eğitimine öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.