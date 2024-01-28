27 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete tebliğine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme ve elektronik para kuruluşları için asgari özkaynak miktarını yeniden belirledi.

Türkiye’de kripto para düzenlemeleri konusunda sona yaklaşılırken TCMB, ödeme ve elektronik kaynak kurulullarında asgari özkaynak yükümlülüklerini yeniden belirledi.

Bu kapsamda ödeme kuruluşları için 3 milyon TL olarak belirlenen ve 30 Haziran 2023 tarihinde 7 milyon TL’ye yükseltilen asgari özkaynak miktarı, Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile 10 milyon TL olarak belirlendi.

TCMB’nin diğer ödeme kuruluşları için 5 milyon TL olarak belirlediği ve 30 Haziran 2023 tarihinde 15 milyon TL’ye yükselttiği asgari özkaynak yükümlülüğü 20 milyon TL’ye, elektronik para kuruluşları için 13 milyon TL olarak belirlenen ve 30 Haziran 2023’te 41 milyon TL olarak uygulanmaya başlayan asgari özkaynak tutarı ise 55 milyon TL’ye yükseltildi.

Resmi Gazete’de söz konusu tebliğin 30 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Kripto Para Borsalarına Kısmi Reklam Yasağı

CryptoPotato olarak 22 Ocak 2024 tarihinde Türkiye’de kripto para borsaları tarafından yürütülen reklam çalışmalarına yönelik önemli düzenlemeler gelebileceğini bildirmiştik. İddialara göre bu kapsamda Türkiye’de temsilcisi bulunan global kripto para borsalarının faaliyetleri kısıtlanacak. İddialara göre bu borsaların Türkiye’de reklam yayınlamasına, Türkçe paylaşım yapmasına ve e-mail iletişimlerime kısıtlama getirilecek.

Ayrıca iddialara göre borsalar, Türkiye’deki iştirakleri üzerinden bu kısıtlamalardan muaf bir şekilde faaliyet gösterebilecek.

Türkiye’de Kripto Para Düzenlemeleri

22 Ocak tarihinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) ana gündem maddelerinden biri de kripto paralardı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) toplantısının ardından Türkiye’de kripto para düzenlemelerinin çok kısa bir süre içerisinde yasalaşacağının sinyalleri verildi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 10 Ocak’ta yaptığı açıklamada “Kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek.” ifadelerine yer vermişti.