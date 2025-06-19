Piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün açıklayacağı Haziran ayı faiz kararına çevrildi. Karar, saat 14.00’te duyurulacak.

TCMB, son olarak Nisan ayında politika faizini %42,5’ten %46’ya yükseltmişti. Mayıs ayında ise enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, piyasalarda faiz indirimi beklentisini gündeme getirmişti.

TCMB Faiz İndirimine Gider mi?

Milliyet’in haberine göre ekonomist Hikmet Baydar, süreci değerlendirirken Merkez Bankası’nın önceki faiz artışlarının temel sebebinin döviz çıkışını engellemek olduğunu belirtti. Baydar’a göre, son dönemde rezervlerde toparlanma, enflasyonun kontrol altında kalması ve döviz kurunun istikrarı, mevcut faiz seviyesinin ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor.

Sanayi üretimindeki daralma da dikkate alındığında, reel sektörün faizler yoluyla bir miktar rahatlatılması gerektiği ifade ediliyor.

Jeopolitik Riskler Faiz Kararı Üzerinde Etkili Olabilir

Öte yandan, İsrail-İran arasındaki çatışma ihtimali ve bölgesel belirsizlikler, TCMB’nin temkinli davranmasına neden olabilir. Baydar’a göre, faiz indirimi teknik olarak mümkün olsa da, jeopolitik gelişmeler netleşmeden TCMB’nin aceleci davranması beklenmiyor.

Sonuç olarak bugünkü faiz kararında faizlerin sabit tutulması en olası senaryo olarak öne çıkıyor. Enflasyonun düşme eğilimi sürerse, önümüzdeki aylarda kademeli faiz indirimleri gündeme gelebilir. Ancak jeopolitik riskler nedeniyle temkinli duruşun bir süre daha süreceği tahmin ediliyor.

TCMB’nin alacağı karar, hem döviz kuru hem de enflasyon beklentileri açısından belirleyici olacak. Kararın ardından piyasalarda kısa vadeli hareketlilik bekleniyor.