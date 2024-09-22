Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre TBMM’nin yeni dönemde vergi düzenlemelerini gündemine alması bekleniyor.

Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre TBMM’nin tatile girmesinden önce yasalaştırılan asgari kurumlar ile gelir vergisi düzenlemesinin haricinde vergi cezalarının arttırılmasını öngören paketin ikinci aşaması için çalışmalar başlayacak. Bu kapsamda borsa hisse alımları için işlem vergisi ve kripto para işlemleri için hizmet bedeli alınması gündemde.

TBMM yeni yasama dönemi 1 Ekim 2024’te başlayacak. TBMM’nin açılmasıyla yeni vergi düzenlemelerinin ve ekonomiye ilişkin kapsamlı düzenlemelerin masaya yatırılması bekleniyor. Kurumlar vergisi ve gelir vergisi düzenlemelerinin yanı sıra kayıt dışı ekonominin vergilendirilmesine yönelik kapsamlı adımlar atılacağı belirtiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geride bıraktığımız hafta yaptığı açıklamada “Vergilendirilmeyen alanları vergilendireceğiz. Kripto varlıkları da vergi kapsamına alacağız. Ayrıca, borsa kazançlarının vergilendirilmesini de değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Kripto Para ve Borsa Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Kripto para ve borsa işlemlerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin çalışmalarla kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi hedefleniyor. Kripto paralar üzerinden alınacak hizmet bedelleri ve borsada yapılacak işlemler için öngörülen vergilendirme, devletin dijital varlıklar üzerindeki kontrolünü artırmayı amaçlıyor.