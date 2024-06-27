Kripto varlıklara yönelik kanun teklifi meclisten geçti. Yeni düzenlemeler neleri değiştirecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nun bu haftaki gündemi kripto paralardı. Kurul, kripto varlıkları düzenleyecek Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni 25 Haziran’da görüşmeye başladı.

Görüşmeler 26 Haziran itibarıyla sonlandı. Kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Kripto Yasası Kabul Edildi

Geçirilen yeni yasa, kripto varlıklara ilişkin belirli tanımlamalar içeriyor. Kripto varlık, “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar” olarak tanımlanıyor.

Yasada kripto para cüzdanı da “kripto varlıkların transfer edilebilmesini ve bu varlıkların ya da bu varlıklara ilişkin özel ve açık anahtarların çevrim içi veya çevrim dışı olarak depolanmasını sağlayan yazılım, donanım, sistem ya da uygulamalar” olarak belirtiliyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve kripto varlık saklama hizmeti arasındaki fark da açıkça belirtilmiş durumda. Saklama hizmeti, “platform müşterilerinin kripto varlıklarının veya bu varlıklara ilişkin cüzdandan transfer hakkı sağlayan özel anahtarların saklanmasını ve yönetimini” ifade ediyor. Hizmet sağlayıcılar ise hem saklama hizmetlerini kapsıyor hem de “kripto varlıkların ilk satış ya da dağıtımı dahil olmak üzere kripto varlıklarla ilgili olarak hizmet sağlamak üzere belirlenmiş diğer kuruluşları” tanımlıyor.

Yeni yasa, özellikle kripto varlık hizmet sağlayıcıları için önemli değişiklikler içeriyor. İşte o düzenlemeler:

Hizmet sağlayıcıların Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin almaları zorunlu olacak. İzinsiz faaliyet gösterenler hapis ile cezalandırılabilecek. Lisans almak için kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay süre tanınacak.

Sistemlerin güvenliği için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlem alınması şart koşulacak, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıların TÜBİTAK kriterlerine uygun olması gerekecek.

Hizmet sağlayıcılarının birlikte çalışabileceği ortaklarının ise müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması, hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması ve kesinleşmiş mahkumiyetinin bulunmaması şartları aranacak. Ayrıca ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması gerekecek.

Kripto varlık alım satımı, ilk satışı, dağıtımı, takası, transferi ve saklanmasına ilişkin usul ve esasları SPK belirleyecek.

Kripto işlemleri kayıt altına alınacak ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’na bildirilecek.

Müşterilere ait nakit ve kripto varlıklar, hizmet sağlayıcıların mal varlığından ayrı tutulacak.

Hizmet sağlayıcılarının Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne üye olması zorunlu olacak.

Faiz hariç gelirlerin yüzde 1’i SPK’ya, yüzde 1’i de TÜBİTAK’a ödenecek. Bu uygulama 2025’te başlayacak.

İkincil düzenlemeler, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde çıkarılacak.