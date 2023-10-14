Taylor Swift yeni turnesinde konser biletleri için XRP başta olmak üzere kripto para ödemelerini kabul edecek.

Özet:

Taylor Swift hayranları, ünlü şarkıcının yaklaşan “Eras Tour Movie” adlı turnesi için konser biletlerini kripto paralarla satın alabilecek. BitPay artık hayranlarının, Taylor Swift konserlerine BTC, ETH, XRP ve SHIB gibi kripto para birimleriyle bilet satın almasına olanak sağlıyor.

Konser bileti satın almak isteyen kullanıcıların, AMC’nin web sitesi üzerindeki satın alma sayfasında ödeme yöntemi olarak kripto paraları seçmesi gerekiyor.

Bu gelişme, piyasadaki düşüş trendine rağmen XRP ve SHIB gibi altcoin’lerin yaygın olarak kullanılmasına yol açabilir.

Kripto Paralarla Konser Bileti Satın Alma

Kripto para tabanlı ödeme sağlayıcısı BitPay, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Taylor Swift hayranlarının kripto paraları kullanarak “Eras Tour Movie” turnesi için konser biletleri alabileceğini duyurdu. Taylor Swift, turne kapsamında ABD, Kanada, Brezilya, Japonya, Avustralya, Singapur, Fransa, İngiltere ve daha birçok ülkede konserler gerçekleştirecek.

Kabul edilen kripto paralar arasında BTC ve ETH’nin yanı sıra XRP ve SHIB’in yer alması da dikkat çekiyor.

BitPay, Taylor Swift’in turne kapsamındaki konserlerine bilet alma isteyen hayranlarının AMC’nin web sitesindeki ödeme yöntemleri arasında kripto para ödemelerini seçebileceğini açıkladı.

Artan Benimsenme Oranı Boğa Sezonunu Tetikleyebilir

Bazı uzmanlar ve analistler, XRP ve SHIB’in artan benimsenmesinin bu varlıklarda yeni bir yükseliş trendini tetikleyebilecek katalizörler arasında yer aldığına inanıyor.

Bununla birlikte SHIB ve XRP fiyatı son dönemde düşüşte. Son bir haftalık süreçte SHIB %7 oranında değer kaybederken XRP ise %5 oranında düşüş taşadı.