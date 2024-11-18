Ukraynalı kripto para yatırımcısı Viacheslav Leibov, 8 Kasım’da Tayland’ın Phuket adasında silahlı kişiler tarafından soyuldu. Olay sonucunda 250.000 USDT’lik kayıp yaşandı. Böylelikle kripto para yatırımcılarını hedef alan saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Silahlı Soygun

Bangkok Post’un haberine göre, 23 yaşındaki Leibov, tanıdığı Alfred Chernyshuk tarafından bir otel odasına davet edildi. Leibov odada Arman Grigoryan ile tanıştı. İlk başta balkon sohbetiyle başlayan toplantı, Leibov’un banyoya gitmesiyle şiddetli bir soyguna dönüştü.

Leibov, banyodan döndüğünde iki maskeli saldırganla karşılaştı. Saldırganlar, kendisini bağlayarak 500.000 USDT transfer etmesini istedi ve parmağını kırmakla tehdit etti. Grigoryan bir çekiç, maskeli saldırganlardan biri ise bir bıçak taşıyordu. Leibov, pazarlık yaparak fidye miktarını 250.000 USDT’ye düşürdü ve belirttikleri cüzdana transferi gerçekleştirdi. Saldırganlar daha sonra onu yatağa bağlayarak kaçtı.

Otel personelinden yardım isteyerek saldırıdan kurtulan Leibov, yaşadığı dehşet anlarının ardından polise başvurdu. Olayla ilgili detaylı bir ifade veren Leibov, soyguncuların kimliklerini ve kendisine nasıl tuzak kurulduğunu anlattı. Polise verdiği bilgilere göre, saldırganlar Alfred Chernyshuk ve Arman Grigoryan isimli şahıslar tarafından organize edilmişti. Otel kayıtları, saldırganların kaldıkları odanın rezervasyon bilgilerinin doğruluğunu teyit etti.

Leibov, saldırganları havaalanında aramaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Polis ekipleri, olaya karışan kişilerin kimliklerini ve kaçış rotalarını tespit etmek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca, soyguncuların kullandığı cüzdan adresi üzerinden kripto transferinin izlenmesi için de çalışmalar başlatıldı.

Kripto Para Sahiplerini Hedef Alan Saldırılar Artıyor

Kripto para sahiplerine yönelik fiziksel saldırılar, özellikle Tayland gibi popüler bölgelerde yaygınlaşıyor.

Geride bıraktığımız Ocak ayında, Phuket’te beş Rus vatandaşı, Belaruslu bir çifti kaçırarak 31 milyon baht değerinde kripto para transfer etmeye zorladı. Suçlular iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şubat ayında Samui Adası’nda başka bir Rus vatandaşı, yaklaşık 1,8 milyon baht değerinde Bitcoin’in zorla çalındığı bir saldırıya uğradı. Polis, saldırganın Rus çetesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Temmuz ayında ise Bangkok’ta beş yabancı, bir İngiliz kripto yatırımcısını şiddet kullanarak soydu. Kısa bir süre önce de dört Çinli, Pathum Thani’de bir lüks konuta girerek bir mağduru 2 milyon dolarlık kripto para transferine zorladı.