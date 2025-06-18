Tayland, dijital varlık sektörünü büyütmek ve bölgesel bir kripto merkezi haline gelmek için önemli bir vergi teşviki onayladı. Ülkenin yeni düzenlemesiyle, bireysel yatırımcılar 2025’ten 2029’a kadar kripto kazançlarından gelir vergisi ödemeyecek.

Kripto Para Kazançlarına Vergi Yok

17 Haziran’da yapılan kabine toplantısında alınan karara göre, kripto varlıkların satışından elde edilen sermaye kazançları artık kişisel gelir vergisinden muaf tutulacak. Uygulama, 2025 yılının Ocak ayından 2029 yılının Aralık ayına kadar geçerli olacak. Daha önce Tayland’da kripto kazançları %15 stopaj vergisine tabiydi.

Tayland Maliye Bakan Yardımcısı Julapun Amornvivat, bu adımın yatırımı artırmak, ekonomik faaliyeti canlandırmak ve uzun vadeli büyümeyi desteklemek amacıyla atıldığını belirtti.

“Bu vergi düzenlemesi, Tayland’ın dijital varlık piyasasının ve ilgili sektörlerin büyümesini hızlandıracak.”

Yeni İzleme Sistemi Yolda

Tayland Gelir İdaresi, küresel çapta kripto işlemlerinin şeffaf takibini sağlayacak Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi (CARF) üzerinde de çalışıyor.

Tayland’daki büyük borsalardan Bitkub, vergi muafiyetine ilişkin detayları CryptoPotato ile paylaştı. Ülkede Binance, KuCoin ve Upbit gibi dev borsalar şube açmış durumda. Ancak, sıkı kimlik doğrulama (KYC) politikaları nedeniyle yabancı yatırımcılar Tayland’da yerel kripto borsalarda hesap açamıyor.

Tokenleştirilmiş Tahviller ve Diğer Gelişmeler

Tayland, Mayıs ayında dünyanın ilk tokenleştirilmiş devlet tahvilleri olan G-Token projesini de duyurdu. Temmuz ayında halka arz edilmesi planlanan bu tahvillerle 150 milyon dolarlık fon toplanması hedefleniyor.

Ancak aynı dönemde Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bybit, OKX ve CoinEx gibi bazı borsaların lisanssız faaliyet gösterdiğini belirterek engellenmelerini emretti.

2024’ün sonlarında, Phuket adasında turistlerin Bitcoin ile ödeme yapmasını hedefleyen pilot proje gündeme gelmişti. Ancak bu plan henüz hayata geçmedi. Ülkede dijital varlıklarla ödeme yapmak, merkez bankası kararıyla 2022’den bu yana yasak.

Vietnam da Harekete Geçti

Tayland gibi, Vietnam da dijital varlık ekosistemini resmileştirmek istiyor. 14 Haziran’da Vietnam Ulusal Meclisi, kripto paraları düzenleyen Dijital Teknoloji Endüstrisi Yasasını kabul etti. Yasa, Ocak 2026’da yürürlüğe girecek ve kripto varlıkları iki kategoriye ayırarak resmi denetim kapsamına alacak.

Yasa, dijital teknolojilerle yaratılan ve transfer edilen tüm kripto varlıkları kapsıyor ve ülke genelinde daha geniş dijital yeniliklerin önünü açmayı hedefliyor.