Kısa süre önce bir Cryptopunks 16 milyon dolar karşılığında anonim bir kişi tarafından satın alındı.

NFT piyasası 2020-2021 yıllarındaki ihtişamlı günlerinden oldukça uzakta olsa da sektöre yönelik ilgi son dönemde yeniden artıyor gibi görünüyor.

Cryptopunks koleksiyonundaki dokuz Alien Punks’tan biri olan Alien Punk #3100 kısa süre önce 4.850 ETH’ye satıldı.

CryptoPunks koleksiyonunda yalnızca 9 tane Alien Punks bulunuyor. Mavi tenli uzaylı temalı bu NFT’ler nadir olmaları dolayısıyla çok daha yüksek fiyatlardan alıcı bulunuyor. 20 Mart’ta bu Alien Punk’lardan bir tanesi şaşırtıcı bir şekilde 16,42 milyon dolar değerinde 4.850 ETH karşılığında satıldı.

Söz konusu işlem, hem dolar bazında hem de ETH bazında en pahalı ikinci CryptoPunks satışı olarak kayıtlara geçti.

Bahsi geçen Alien Punk #3100 NFT’si bu ayın başlarında 16,03 milyon dolar değerinde 4.500 ETH karşılığında el değiştirmişti. Alien Punk #3100 NFT’si, CryptoPunks koleksiyonundaki en nadir ve en pahalı setlerden biri ve mavi ten ile bandanaya sahip.

Punk 7804 bought for 4,850 ETH ($16,421,614.53 USD) by 0x9bc2d5 from 0xf4b4a5. https://t.co/PhIbbqdu5B #cryptopunks #ethereum pic.twitter.com/n7QsO74UtY

— CryptoPunks Bot (@cryptopunksbot) March 20, 2024