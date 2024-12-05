Lider kripto para Bitcoin, Perşembe sabahı 100.000 dolar seviyesini aşarak ilk kez altı haneli fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para biriminin piyasa değeri şu anda 2 trilyon doların üzerinde. Karşılaştırmak gerekirse Bitcoin’in piyasa değeri 2024 yılının başında yaklaşık 800 milyar dolar seviyesindeydi.

Kasım ve Aralık: Bitcoin’in “Büyülü Ayları”

Kasım ve Aralık ayları Bitcoin için tarihsel olarak kritik dönemler olarak öne çıkıyor.

Kasım 2013: Bitcoin ilk kez 1.000 doları aştı.

Kasım 2017: Bitcoin, 10.000 dolarlık seviyeye ulaştı.

Aralık 2024: Bitcoin, 100.000 doları geçerek tarihi bir dönüm noktasını geride bıraktı.

Tarihsel veriler, Bitcoin’in en iyi performans gösterdiği ayın ortalama %35’lik yükseliş yaşanan Kasım ayı olduğunu gösteriyor. Bitcoin’in Kasım ayı performansı özellikle blok ödülü yarılanmalarının gerçekleştiği veya yarılanmadan bir sonraki yıl daha fazla ön plana çıkıyor.

Standart Chartered Tahmini Gerçekleşti

Bitcoin’in 2024 yılı sonuna kadar 100.000 dolara ulaşacağını öngören Standart Chartered analistlerinin tahmini, yeni zirve ile doğrulandı. Öte yandan, Bitcoin Ekim ayında ilk kez 100.000 Kanada dolarını (CAD) aşmış ve birkaç hafta içinde Kanada dolarının piyasa değerini geride bırakmıştı.

Bitcoin’in Altın ve Gümüşle Rekabeti

Bitcoin’in toplam piyasa değeri, bu ay itibarıyla gümüşün toplam değerini geride bıraktı. Ayrıca, altın karşısında da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin’in bu tarihi yükselişi, kripto para piyasasında dönüm noktası olarak kabul ediliyor ve yatırımcılar için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.