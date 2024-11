Bitcoin fiyatı, 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimlerinden bu yana geçen 10 günlük süreçte agresif şekilde yükseldi. Bu süreçte Bitcoin fiyatı yaklaşık 25.000 dolar değer kazanarak 93.400 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yatırımcıların kripto para piyasasına yönelik iyimserliği artarken FOMO yani fırsatı kaçırma korkusu da önemli ölçüde yükseldi. Ancak analistler, bu durumun özellikle kısa vadede acılı bir düzeltmeye yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Bitcoin’i yeni zirvelere taşıyan son fiyat artışlarının ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine olan talebin etkisiyle gerçekleştiği düşünülüyor. Analitik platformu Santiment, ETF’lerde yalnızca fon girişlerinin değil, aynı zamanda kayda değer çıkışların da yaşandığını belirtti. Her ne kadar çıkışlar girişlerden daha düşük olsa da, son günlerde ETF’lere olan talebin azalmaya başladığı görülüyor.

Ayrıca, ETF’lerin birleşik işlem hacmi 8,2 milyar doları aşmış durumda. Bu rakam, Bitcoin’in Mart 2024’te 73.737 dolar ile zirve yaptığı dönemde görülen seviyeye benziyor. Tarihin tekerrür etmesi halinde, bu durum kısa vadede kripto para fiyatı için risk oluşturabilir.

📊 Bitcoin's 7 largest ETF's have combined for $8.21B, the largest day since the day BTC peaked at the March 14th then all-time high of $73.7K. This indicates massive polarity between buyers and sellers, and if history repeats, could signal the $93.4K level as a temporary top. pic.twitter.com/SvZXGafnEN

Bitcoin’in son sekiz günde yaklaşık %35 oranında değer kazanmasıyla yatırımcılar iyimserliğe kapılarak yüksek getiri beklentisine girdi. Bu durum, FOMO seviyelerini daha da yükseltti ve birçok yatırımcı Bitcoin’in 100.000 dolara ulaşacağını tahmin etmeye başladı. Ancak Santiment, aşırı iyimserlik dönemlerinde yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, bu seviyelerde ters yönlü işlem yapmanın uygun bir strateji olabileceğini belirtti.

🥳 Bitcoin's incredible run has now topped out at a new all-time high price of $93,490. The hype across social media platforms is calling the tops very reliably, with the biggest signal came as $100K+ BTC price speculation poured in right at the ATH 4 hours ago.

Counter-trade… pic.twitter.com/fqn0tVEL80

— Santiment (@santimentfeed) November 13, 2024