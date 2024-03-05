Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin’in piyasa değeri bu süreçte 1,35 trilyon dolara yükseldi ve değerli metal gümüşün piyasa değerini yakaladı.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 5 Mart Salı günü 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin son olarak bu fiyat seviyesine yükseldiğinde takvimler 10 Kasım 2021’i gösteriyordu. Böylelikle Bitcoin’in piyasa değeri değerli metal gümüşün piyasa değerini yakaladı.

10 Ocak 2024’te ABD’de spot Bitcoin ETF’leri onaylandı. Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından geçen iki aylık süreçte Bitcoin yaklaşık %50 oranında değer kazandı. Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla birlikte Bitcoin kurumsal yatırımlar için önemli bir yatırım aracı haline geldi.

Bitcoin’in bugün 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmesi, ABD borsasının açılmasından çok kısa bir süre sonra geldi. 69.000 dolara yükselmesinden çok kısa bir süre sonra sert bir fiyat düzeltmesine giden Bitcoin (BTC) son bir saatte %2,9 oranında değer kaybederek 64.996 dolara geriledi.

Bitcoin (BTC) ABD doları bazında 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından çok kısa bir süre önce aralarında euro, İngiliz sterlini, Kanada doları, Avustralya doları başta olmak üzere pek çok itibari para birimi karşısında da rekor seviyelere yükselmişti.

CoinGlass verilerine göre son 1 saatta 121 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Son 12 saatte tasfiye edilen kripto para işlemlerinin değeri ise 401 milyon dolar olarak ölçümleniyor. 24 saatte ise 675 milyon dolarlık işlem tasfiye edildi.

Bitcoin’de 5 Mart Salı günü gelen tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru, Nisan ayındaki blok ödülü yarılanmasından yaklaşık bir ay önce geldi.