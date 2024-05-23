Geçmişteki fiyat modelleri tekrarlanırsa Bitcoin 3 ay içerisinde devasa bir yükseliş yaşayabilir.

Bu öngörü, Bitcoin’in daha önceki iki piyasa döngüsünde Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından kaydettiği performansa dayandırılıyor.

Bitcoin Yükselişe mi Hazırlanıyor?

2013 yılındaki piyasa döngüsünde Bitcoin (BTC) fiyatı 1.130 dolarla zirveye ulaştı. Ancak 2017 yılının Mart ayına kadar bu seviyeye tekrar ulaşamadı. 2017 yılının Mart ayında tekrar bu seviyeye ulaşan BTC, takip eden üç ay içerisinde değerini iki kat arttırdı.

Bitcoin 2017 yılında 20.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin tekrar bu seviyeye 3 yıl sonra 2020 yılının Aralık ayında ulaşabildi. Takip eden birkaç ay içerisinde BTC fiyatı 60.000 dolara yükseldi.

Bı modelden yola çıkan birçok analist, Bitcoin’in önümüzdeki 3 ay içerisinde 140.000 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Alpha Analysis ve Willy Woo da bu analistler arasında yer alıyor.

In 2017 the price of Bitcoin doubled in just 4 weeks after it established brand new all time highs. In 2021 the price of Bitcoin doubled in just 4 weeks after it established brand new all time highs. In 2024 the same action would imply a $138,000 price by the end of June.🚀🌛 pic.twitter.com/4kOBPa6y11 — alphanalysis.io (@Sawcruhteez) May 22, 2024

Alpha Analysis yaptığı X paylaşımında 2014 ve 2017 yıllarında Bitcoin’in yeni zirvelere ulaşmasının sonra ve parabolik yükselişe geçmeden önce, haftalar süren bir düzeltme yaşadığına dikkat çekti.

Willy Woo ise son iki ayda yaşanan düşüşler sırasında herkes paniğe kapılırken Bitcoin’in sessizce fiyat düzeltmesini tamamladığını söyledi. Willy Woo, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesini aşmasının an meselesi olduğunu söyledi.

Glassnode analisti James Check bu konuda aynı görüşte değil. Check, piyasanın şu anda boğa döngüsünün coşku aşamasında olmadığı öne sürdü.

#Bitcoin is Still Quiet, and Still Trending. In my view, we're quite far from the true Euphoria phase of this bull market. You could argue we're on the boundary between Enthusiasm and Excitement, but not yet Euphoric.https://t.co/ZvplEcKcKk pic.twitter.com/h1SC3lDjPC — _Checkmate 🟠🔑⚡☢️🛢️ (@_Checkmatey_) May 22, 2024

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Son 24 saatte %0,48 oranında değer kaybeden Bitcoin 69.682 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin bu seviyede tutunamazsa 67.000 dolar desteğine gerileyebilir. Öte yandan yukarı yönlü bir hareket ise Bitcoin’in 71.000 dolara yükselişiyle sonuçlanabilir.

ETH, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun spot Ethereum ETF başvurularını onaylayacağı beklentisiyle fiyatlanmaya devam ediyor. Son 24 saatte %2,14 oranında değer kazanan ETH 3.823 dolar seviyesinde işlem görüyor. SEC, VanEck’in spot Ethereum ETF başvurusuna ilişkin kararını bugün (22 Mayıs Perşembe) açıklayacak.

Ancak altcoin’ler henüz ETH’de yaşanan yükseliş trendine ayak uydurmayı başaramadı ve birçoğu kırmızı renkte.