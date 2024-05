Geçmişteki fiyat modelleri tekrarlanırsa Bitcoin 3 ay içerisinde devasa bir yükseliş yaşayabilir.

Bu öngörü, Bitcoin’in daha önceki iki piyasa döngüsünde Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından kaydettiği performansa dayandırılıyor.

2013 yılındaki piyasa döngüsünde Bitcoin (BTC) fiyatı 1.130 dolarla zirveye ulaştı. Ancak 2017 yılının Mart ayına kadar bu seviyeye tekrar ulaşamadı. 2017 yılının Mart ayında tekrar bu seviyeye ulaşan BTC, takip eden üç ay içerisinde değerini iki kat arttırdı.

Bitcoin 2017 yılında 20.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin tekrar bu seviyeye 3 yıl sonra 2020 yılının Aralık ayında ulaşabildi. Takip eden birkaç ay içerisinde BTC fiyatı 60.000 dolara yükseldi.

Bı modelden yola çıkan birçok analist, Bitcoin’in önümüzdeki 3 ay içerisinde 140.000 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Alpha Analysis ve Willy Woo da bu analistler arasında yer alıyor.

In 2017 the price of Bitcoin doubled in just 4 weeks after it established brand new all time highs.

In 2021 the price of Bitcoin doubled in just 4 weeks after it established brand new all time highs.

In 2024 the same action would imply a $138,000 price by the end of June.🚀🌛 pic.twitter.com/4kOBPa6y11

