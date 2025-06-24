Bitcoin, altı haftanın ardından ilk kez yeniden altı haneli değerinin altına geriledi. Analistlere göre tarih tekerrür ederse, Temmuz ayında daha büyük bir düşüş kaçınılmaz olabilir.

Lider kripto para, rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek hafta sonu işlemlerinde kısa süreliğine beş haneli seviyelere düştü. Kurumsal talep güçlü kalmaya devam etse de piyasa uzmanları düşüş eğiliminin Temmuz boyunca da sürebileceğine dikkat çekiyor.

Piyasa analisti Benjamin Cowen, Bitcoin’in genellikle Haziran ortasından itibaren zayıflamaya başladığını ve üçüncü çeyrekte düşüşlerin derinleştiğini belirtti. Önceki yıllarda da benzer bir tablo görülmüş, en düşük seviyeler genellikle Ağustos veya Eylül aylarında yaşanmıştı.

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Yaz Aylarında Tekrarlanan Düşüşler

Cowen, Bitcoin’in kısa süre içinde 95 bin dolar seviyelerine çekilebileceğini ifade etti. 2017’de, Haziran-Temmuz arasında yüzde 35 düşüş yaşandıktan sonra Aralık ayında rekor kırılmıştı. 2019’da aynı dönemde yüzde 27, 2021’de ise yüzde 25 değer kaybı görüldü. 2022 yazında düşüş oranı yüzde 38’e, 2024’te ise yüzde 21’e ulaştı.

Dolayısıyla Haziran ayında ulaşılan 110 bin dolarlık zirveden benzer bir yüzde 30’luk gerileme yaşanırsa, fiyat Temmuz sonunda 80 bin doların altına inebilir.

I've mentioned for a while on Youtube that #Bitcoin would likely start exhibiting some weakness around mid-June as the Q3 weakness starts to present itself. Same thing happened the last couple of years. I think the next low is around August/September pic.twitter.com/KIKp6SowT4 — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) June 23, 2025

Teknik Göstergeler ve Jeopolitik Riskler

Grafik uzmanı Peter Brandt, düşüşün hızlandığına işaret eden “dört kırmızı mum” formasyonuna dikkat çekti. Bitcoin haftalık kapanışını 104 bin 400 doların altında gerçekleştirdi. Bu seviye haftalardır güçlü bir destek olarak görülüyordu. Analist Rekt Capital, olası bir kırılmanın eşiğinde olunduğunu vurguladı.

Pazar günü 98 bin 480 dolara kadar gerileyen BTC, haberin yazıldığı sırada 102 bin dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Ancak hâlâ Haziran ayı zirvesinden yaklaşık yüzde 8 aşağıda seyrediyor.

MN Fund kurucu ortağı Michaël van de Poppe, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişiminin, jeopolitik tansiyonu artırarak riskli varlıklar üzerindeki baskıyı büyüttüğünü söyledi ve “Bu gelişmeler sürdüğü sürece Bitcoin ve altcoin’lerin toparlanması zor görünüyor.” yorumunda bulundu.

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Zorlu Bir Hafta Yolda

Öte yandan ABD’den açıklanacak enflasyon verileri ve Orta Doğu’daki gerilimin tırmanması, kripto piyasalarında sert hareketlere yol açabilir. Uzmanlar, yatırımcıları önümüzdeki günlerde yüksek dalgalanmalara karşı uyarıyor.