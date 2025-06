Bitcoin, altı haftanın ardından ilk kez yeniden altı haneli değerinin altına geriledi. Analistlere göre tarih tekerrür ederse, Temmuz ayında daha büyük bir düşüş kaçınılmaz olabilir.

Lider kripto para, rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek hafta sonu işlemlerinde kısa süreliğine beş haneli seviyelere düştü. Kurumsal talep güçlü kalmaya devam etse de piyasa uzmanları düşüş eğiliminin Temmuz boyunca da sürebileceğine dikkat çekiyor.

Piyasa analisti Benjamin Cowen, Bitcoin’in genellikle Haziran ortasından itibaren zayıflamaya başladığını ve üçüncü çeyrekte düşüşlerin derinleştiğini belirtti. Önceki yıllarda da benzer bir tablo görülmüş, en düşük seviyeler genellikle Ağustos veya Eylül aylarında yaşanmıştı.

İlgili: Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor?

Cowen, Bitcoin’in kısa süre içinde 95 bin dolar seviyelerine çekilebileceğini ifade etti. 2017’de, Haziran-Temmuz arasında yüzde 35 düşüş yaşandıktan sonra Aralık ayında rekor kırılmıştı. 2019’da aynı dönemde yüzde 27, 2021’de ise yüzde 25 değer kaybı görüldü. 2022 yazında düşüş oranı yüzde 38’e, 2024’te ise yüzde 21’e ulaştı.

Dolayısıyla Haziran ayında ulaşılan 110 bin dolarlık zirveden benzer bir yüzde 30’luk gerileme yaşanırsa, fiyat Temmuz sonunda 80 bin doların altına inebilir.

I've mentioned for a while on Youtube that #Bitcoin would likely start exhibiting some weakness around mid-June as the Q3 weakness starts to present itself.

Same thing happened the last couple of years.

I think the next low is around August/September pic.twitter.com/KIKp6SowT4

— Benjamin Cowen (@intocryptoverse) June 23, 2025