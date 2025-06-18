Bitcoin’in fiyat hareketlerine ilişkin yapılan son analizler, 2025 yılında güçlü bir yükseliş yaşanabileceğine işaret ediyor.

Tarihsel verilere göre kripto para piyasasının en keskin yükselişleri genellikle dört yıllık döngünün üçüncü yılında yaşanıyor ve 2025 de bu ritmin parçası olabilir.

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Üçüncü Yıl, En Güçlü Dönem

CryptoQuant tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 2011’den bu yana Bitcoin’in fiyat performansı dört yıllık bir düzene göre ilerliyor: Üç yıl süren yükselişi bir yıl süren duraksama izliyor. Dolayısıyla 2023 ve 2024’te yaşanan olumlu seyrin ardından, 2025 bu döngünün en güçlü yılı olabilir.

Analize göre, tarihsel eğilim devam ederse Bitcoin, yıl sonunda yüzde 120 değer kazanarak yaklaşık 205 bin 97 dolara ulaşabilir. Mevcut ortalama fiyat ise 93 bin 226 dolar seviyesinde seyrediyor.

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Uzmanlar, bu yükselişin, BTC’nin halihazırda içinde bulunduğu boğa döngüsünün son aşamasına denk geldiğini ve yatırımcı stratejilerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

On-chain analizlerinde sıkça kullanılan MVRV oranı, UTXO bantları ve SOPR gibi göstergeler kısa vadeli hareketleri yansıtsa da CryptoQuant uzun vadeli eğilimlerin daha belirleyici olduğunu vurguluyor. Özellikle “Realized Cap” verisinin yıl içinde yeni rekorlara ulaşması, piyasanın genel gücünü koruduğunu gösteriyor.

Kurumsal Yatırımlar Güçlü Seyrediyor

Uzun vadeli beklentiler, kurumsal yatırım davranışlarında da kendini gösteriyor. Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik sermaye girişi, piyasa düzeltmelerine rağmen devam ediyor. SoSoValue verilerine göre, 17 Haziran’da bu ürünlere 216 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Böylece üst üste yedi gün boyunca pozitif giriş kaydedilmiş oldu.

Sadece son beş işlem gününde ETF’lere yönelen toplam yatırım 1 milyar 460 milyon doları aştı. Bu durum, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan güvenini koruduğunun önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.